Laura Zapata entra a La casa de los famosos… ¡y no viene sola! Revelan quiénes más se suman al reality show

Laura Zapata fue confirmada como una de las habitantes de la sexta temporada de La casa de los famosos 2026, información que previamente dimos a conocer en TVNotas. La actriz formará parte del reality show en esta nueva edición, cuyos habitantes comienzan a revelarse de manera oficial, generando expectativa entre el público.

Laura Zapata sorprende al ser la nueva habitante confirmada de La casa de los famosos. / Foto: Redes sociales

¿Qué le habrían ofrecido a Laura Zapara para entrar a La casa de los famosos?

TVNotas reveló en exclusiva que tanto la cadena estadounidense como Endemol, casa productora de La casa de los famosos, buscaban que Laura Zapata sea una de las cartas fuertes de la nueva temporada. De acuerdo con la información obtenida, la actriz ha sido considerada desde ediciones anteriores, aunque en esta ocasión los acercamientos se habrían dado bajo condiciones distintas a las de años pasados.

Una amiga cercana a Laura Zapata compartió: “La han buscado creo que 2 o 3 años atrás, pero ahora es diferente, porque le han prometido muchas cosas, e incluso le han propuesto que ella misma ponga sus condiciones, cosa que, hasta donde sé, nunca se lo han permitido a los concursantes”. Según la misma fuente, el ofrecimiento económico también sería uno de los puntos centrales de la negociación.

“Sé que le ofrecieron las perlas de la virgen, un sueldazo. No sabría decirte cuánto, pero dicen que sería la mejor pagada de todas las temporadas. Entonces no creo que sea de 3 pesos. Será un sueldo millonario”, agregó.

Sobre las posibles condiciones, explicó: “Si ella entrara no permitiría que mezclen u hostiguen a sus hijos. No quiere que estén en las galas y en enlaces. Tampoco estaría hablando de cosas que no tienen nada que ver con ella, ni mucho menos de sus hermanas, con las que no tiene relación”.

¿Cuál es la edad de Laura Zapata, quien se unirá a La casa de los famosos?

Un día antes de la confirmación oficial, Telemundo comenzó a generar expectativa al compartir una serie de pistas sobre la nueva habitante de La casa de los famosos. En el material difundido se mostraba a una mujer con anillos, vestimenta elegante y cabello rubio rizado, elementos que rápidamente fueron asociados por el público con una figura conocida de las telenovelas: Laura Zapata, quien tiene 69 años, pues nació el 31 de julio de 1956.

Las imágenes provocaron especulación en redes sociales sobre la identidad de la participante, hasta que este día la cadena confirmó de manera oficial su incorporación al reality. Con ello, se despejaron las dudas en torno a quién ocuparía uno de los lugares más comentados de la nueva temporada del programa.

“¿Qué si estoy confirmada para La casa de los famosos? Claro que sí, yo Laura Zapata vengo con todo a la nueva temporada de La casa de los famosos, no vengo a pedir permiso, vengo a ocupar mi lugar”, dijo la icónica villana de telenovelas con una amplia trayectoria en la industria del entretenimiento.

Con Laura Zapata ya confirmada, La casa de los famosos comienza a revelar a sus participantes. / Foto: Redes sociales

Yina Calderón y Caeli llegan a La casa de los famosos

La nueva temporada de La casa de los famosos continúa revelando a sus habitantes y Laura Zapata no llegará sola. A su confirmación se suman otros dos nombres que formarán parte del reality, entre ellos el de Yina Calderón, empresaria colombiana dedicada al negocio de las fajas y DJ, conocida por su participación en programas como La casa de los famosos Colombia 2 y Protagonistas de nuestra tele.

“Hola, llegué, soy Yina Calderón. Yo sé que todos me estaban esperando. Jefa, ábrame la puerta, usted necesita una villana en su casa. Vine con todo a ganarme su casa”, dijo la colombiana.

Otro de los perfiles que presuntamente se integraría al reparto sería Caeli, creadora de contenido con una amplia trayectoria en Internet, quien daría el salto del entorno digital al encierro televisivo.

Previo a su ingreso, Caeli habló con US Weekly en Español sobre su decisión de aceptar el reto y explicó: “Soy una persona que le encanta estarse retando a sí misma y un reto más grande en esta casa va a ser el no tener mi celular”.

