Actriz de ‘Sin senos no hay paraíso’ queda fuera de ‘La casa de los famosos’ por polémico comentario

Las polémicas relacionadas con ‘La casa de los famosos’ no cesan. A pocos días del estreno de la nueva temporada de Telemundo, la versión de Colombia expulsa a una de sus participantes como sanción por haber emitido comentarios considerados como racistas contra otro habitante, generando mucha controversia en redes sociales.

La casa de los famosos Colombia / Redes sociales

¿A quién expulsaron de ‘La casa de los famosos Colombia 2026’ y por qué?

Johanna Fadul, reconocida por su participación en la serie ‘Sin senos no hay paraíso’, fue expulsada de ‘La casa de los famosos Colombia 2026’ tras el intenso posicionamiento que protagonizó con Franck Stiward, también conocido como ‘Campanita’.

Todo esto, a raíz del comentario que hizo recientemente cuando le expresó sus motivos por los que lo quería fuera de ‘La casa’. La actriz le dijo que su corazón estaba “igual de oscuro que su tono de piel”.

“Quiero que te vayas de la casa porque tanto tu alma como tu mente están igual de oscuras a tu color de piel y tu juego tan podrido” Johanna Fadul

Fadul se dijo cansada de ser testigo del “juego sucio” de su compañero y sostuvo que el resto de los habitantes se sentían de la misma manera: “Estás jugando de una manera muy tramposa, deshonesta y eso no es lo que queremos en ‘La casa’”, puntualizó.

En respuesta, ‘Campanita’ manifestó que consideraba “innecesarias” sus palabras, y aclaró que siempre ha tratado de ser auténtico a lo largo de la competencia.

Johanna Fadul / Redes sociales

¿Qué dijo Johana Fadul, actriz de ‘Sin senos no hay paraíso’, tras ser expulsada de ‘La casa de los famosos Colombia 2026’?

Tras el posicionamiento, la producción de ‘La casa de los famosos Colombia 2026’ reunió a todos los participantes en la sala para notificar que Johanna Fadul quedaba fuera de la competencia por los considerados “comentarios racistas” que hizo contra ‘Campanita’.

“Tras analizar los hechos, he decidido aplicar la sanción máxima. Johana, a partir de este momento, quedas expulsada de la competencia. Abandona mi casa. Tus compañeros te harán la maleta y luego te la harán llegar. Queremos dejar claro que ‘La casa de los famosos’ es un reflejo de nuestra sociedad, pero también es un espacio que debe dar un ejemplo de límites y respeto humano”, expresó el ‘Jefe’ de ‘La casa’.

La celebridad no dio ningún tipo de réplica y simplemente se dispuso a seguir las indicaciones. En tanto que sus amigos no dudaron en acercarse a abrazarla y manifestar, entre lágrimas, que la situación era injusta.

Por supuesto, hubo opiniones divididas en redes sociales. Mientras que algunos internautas aplaudieron la decisión y acusaron a la actriz de haber asociado el tono de piel de ‘Campanita’ con “la maldad”, otros sostienen que el castigo fue “exagerado” y niegan que haya existido “racismo”.

Luego del hecho, Johanna, entre lágrimas, negó ser una persona “racista” y le pidió una disculpa a ‘Campanita’, asegurando que nunca fue su intención haberlo ofendido.

¿Quién es Johana Fadul, actriz de ‘Sin senos no hay paraíso’?

Johanna Elena Fadul es una actriz colombiana que nació el 20 de enero de 1985. Actualmente tiene 41 años. Su debut artístico fue en 2002, cuando participó en la serie juvenil ‘Padres e hijos’. No obstante, la fama llegaría años después, al interpretar a ‘Daniela’ en ‘Sin senos no hay paraíso’.

Estos son algunos proyectos en los que ha estado:

Infiltrados

Terapia de pareja

Mujeres al límite

Divino niño

Bake Off Celebrity (versión Colombia)

Los 50

Actualmente, está casada con el también actor y presentador Juan Sebastián Quintero. No tiene hijos. Si bien en su momento quedó embarazada, desgraciadamente perdió a sus gemelas durante el séptimo mes.

