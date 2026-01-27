La casa de los famosos 6: Conductor y primera actriz serían los siguientes habitantes confirmados, ¿quiénes?

La casa de los famosos, de Telemundo, anunció recientemente a Lupita Jones y Kunno como habitantes de la próxima temporada del famoso reality. Ante esto, las apuestas, los rumores y especulaciones siguen a la orden del día. La tarde de este 27 de enero tres nombres han surgido, dichas personalidades serían las presuntas elegidas y las siguientes en ser presentadas en esta nueva temporada. Te contamos de quiénes se tratan.

¿Cómo anunciaron a Lupita Jones y Kunno como habitantes de La casa de los famosos, de Telemundo?

El anuncio no fue discreto ni pasó desapercibido. La producción de La casa de los famosos, de Telemundo, dio a conocer oficialmente la incorporación de Lupita Jones y Kunno a través de las plataformas del programa y la señal televisiva, lo que desató una reacción inmediata en redes sociales.

La primera en ser confirmada fue la ex Miss Universo, cuya presentación generó gran impacto al incluir una corona como elemento simbólico antes de revelar su identidad.

Más tarde, la confirmación de Kunno terminó por validar los rumores que ya circulaban con fuerza entre los seguidores del reality.

En cuestión de instantes, La casa de los famosos 6 se convirtió en tema de conversación, no solo por los nombres anunciados, sino por el contraste que supone reunir a dos personalidades tan diferentes dentro de una convivencia de varias semanas.

¿Quiénes serían los presuntos nuevos confirmados de La casa de los famosos, de Telemundo?

La expectativa alrededor de la nueva temporada de La casa de los famosos de Telemundo sigue creciendo y, conforme se acerca la fecha de estreno, la producción continúa soltando pistas que alimentan la conversación en redes sociales y medios de espectáculos.

El periodista Gabo Cuevas reveló, hace unas horas, los nombres de los presuntos nuevos habitantes del reality, quienes se darán a conocer en próximos días. Los nombres son potentes, y ya en redes sociales han mostrado emoción por la noticia:

“ Me enteré que esta chica guapa entra a la competencia de La casa de los famosos, su nombre es Ana Cisneros, es una influencer, una chica reality ”, dijo Cuevas.

Posteriormente, el periodista también añadió que existe otra famosa que ya hasta firmó, la cual, tiene una amplia trayectoria en el espectáculo:

Este nombre me emociona demasiado, porque ya firmó, ella ya está adentro. (...) Ella siempre será una siempre reina, llega a La casa de los famosos mi tía adorada Laura Zapata, confirmadísimo. Gabo Cuevas

El nombre de Laura Zapata ya había sido mencionado desde hace más de dos semanas por TVNotas, pues se supo que le ofrecieron un presunto contrato millonario con tal de aceptar. Según nuestra fuente, en un principio estaba dudosa, pero finalmente se decidió a entrar.

Por otro lado, se suma un conductor con amplia experiencia en formatos en vivo y realities, conocido por su carisma, sentido del humor y habilidad para leer el ambiente: “ Un hombre de Guatemala, un hombre que es un gran conductor. (...) Me refiero nada más y nada menos que Héctor Sandarti, confirmado para La casa de los famosos Telemundo 2026 ”, afirmó Gabo.

Cabe destacar que estos datos no han sido confirmados por la cuenta oficial del programa, ni en sus redes sociales, por lo que se mantiene como especulación.

¿Cuándo inicia La casa de los famosos 6, por Telemundo?

En menos de un mes tendremos por fin el arranque de la sexta edición de La casa de los famosos, de Telemundo. Según información confirmada por la cadena televisiva, el reality comenzará el martes 17 de febrero.

La gala inaugural está programada para las 6:00 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, y será transmitida por la señal de Telemundo, aunque la emisión estará disponible únicamente para el público en Estados Unidos.

Además de la transmisión televisiva, el programa podrá seguirse a través de la plataforma Peacock y mediante sus redes sociales oficiales, donde se compartirán los momentos más relevantes de la convivencia día a día.

