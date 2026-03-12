Conductor de televisión muere por complicación repentina de salud, ¿qué le pasaba a Marlon Arturo Daboin?

En medio del luto por Ana Luisa Peluffo, reconocida actriz del Cine de Oro, se confirma la muerte de un querido conductor de televisión. Se trata de Marlon Arturo Daboin Pereira, quien fue todo un ícono del entretenimiento latino. Esto es todo lo que se sabe.

Marlon Arturo Daboin Pereira / Redes sociales

¿De qué murió el conductor Marlon Arturo Daboin Pereira?

Recientemente, se confirmó que Marlon Arturo Daboin Pereira había muerto el pasado 8 de marzo en Texas, Estados Unidos. Varios colegas de la celebridad de origen venezolano usaron sus redes sociales para dedicarle unas emotivas palabras.

Aunque no se han revelado las causas de la muerte, algunos medios han mencionado que pasó los últimos años de su vida combatiendo una fuerte “complicación de salud”.

“En la ciudad de Katy, Texas, Estados Unidos, en horas de la noche falleció Marlon Arturo Daboin Pereira, luego de luchar por varios años por su salud. Marlon Daboin será recordado como el showman de la radio. Cantante, locutor, humorista, gaitero y animador; capaz de llevar a la multitud a otro nivel de emoción”, reportó un medio venezolano.

Un amigo llegó a mencionar que el artista pidió apoyo a colegas para poder costear su diálisis. Aunque no dio más detalles, todo indica que tenía un grave problema en los riñones: “Bueno, el amigo y colega Marlon ya descansa de esas diálisis y ahora está en los brazos de Papá Dios”, indicó.

Hasta el momento, no se han dado más declaraciones sobre este tema, por lo que se desconoce cuándo o cómo fueron los ritos funerarios. En tanto que mediante redes sociales, los internautas se han solidarizado con la familia y les han deseado todo lo mejor en su luto.

¿Quién fue el conductor Marlon Arturo Daboin Pereira?

Marlon Arturo Daboin Pereira, mejor conocido solo como Marlos Daboin, es un conductor, comediante, animador y cantante de origen venezolano. Trabajaba en el medio artístico desde hacía ya varios años.

Comenzó como operador en Radio Libertad 620 AM. Después tuvo la oportunidad de ser locutor en el programa “Full Action” transmitido por Órbita 103.3 FM. También se le vio en el programa de televisión “Super Sábado Sensacional” e hizo especiales de eventos para otros canales.

Quienes trabajaron con él lo describen como una persona que siempre trataba de hacer reír al público con sus ocurrencias. También tuvo una faceta musical; tocaba la gaita en diversas agrupaciones como Cardenales del Éxito.

Pese a la fama, el famoso siempre fue reservado en cuanto a su vida privada. De hecho, no solía abrir sus redes sociales, en las cuales tiene muy pocos seguidores.

Marlon Arturo Daboin Pereira / Redes sociales

¿Por qué el conductor Marlon Arturo Daboin Pereira se sometía a diálisis?

De acuerdo con sitios médicos, incluyendo ‘Mayo Clinic’, la diálisis, tratamiento que usaba el conductor Marlon Arturo Daboin Pereira, se usan para sustituir la función renal (filtrar sangre, eliminar toxinas y exceso de líquidos) cuando los riñones fallan.

Existen dos tipos:

Hemodiálisis (máquina externa, generalmente en clínica)

(máquina externa, generalmente en clínica) Diálisis peritoneal (usando el revestimiento abdominal, a menudo en casa)

Se recurre a este procedimiento ante una insuficiencia renal, ya sea de forma temporal o permanente, hasta un trasplante.

