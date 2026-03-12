Famoso rapero vive doble luto: Llora la muerte de dos seres queridos en menos de 24 horas

Marshall Bruce Mathers III, nombre real de Eminem, está enfrentando momentos difíciles. Y es que, en menos de 24 horas, dos de sus seres queridos murieron; uno de ellos lo hizo en circunstancias muy dolorosas. Esto es lo que se sabe.

Eminem / Redes sociales

¿Quiénes fueron los seres queridos de Eminem que murieron?

El pasado miércoles 11 de marzo, el sitio TMZ reportó la muerte de Lord Sear, un rapero que trabajaba con Eminem en su estación de radio desde hacía ya mucho tiempo, a los 53 años. Hasta el momento, las causas son desconocidas.

El rapero confirmó el deceso de Lil Trey, nombre real del hoy occiso, a través de un emotivo mensaje de despedida. En su escrito, deja ver el gran dolor que siente por lo ocurrido y lo importante que el DJ era en su vida, no solo en el plano laboral, sino también en el personal.

“Sear fue una de las personas más grandes que hay, nunca olvidaré cómo me hizo reír en nuestra gira juntos. Nuestro tiempo en @shade45 juntos siempre fue una de mis entrevistas favoritas. Hizo del mundo un lugar mejor y voy a echar de menos eso. ¡Descansa en paz, Lil Trey aka @LordSear!”, escribió en una publicación en Instagram.

Se desconoce cuándo serán los ritos funerarios. No obstante, se mencionó que este jueves 12 de marzo se le realizaría un homenaje en la estación de radio del cantante.

“En su honor, por favor, el 12 de marzo sintoniza de 12 a 4 p. m. ET/9 a. m.-1 p. m. PT en SiriusXM Shade 45, donde los amigos se unirán durante su ranura para compartir recuerdos y celebrar la increíble vida que vivió 888 SOMBRA 45. Descansa tranquilo, Señor Sear. La cultura nunca te olvidará”, manifestó el equipo del DJ.

Durante la mañana de este día, se anunció que la abuela de Eminem también había muerto a los 87 años. Esto es todo lo que se sabe.

¿De qué murió la abuela de Eminem?

De acuerdo con el sitio TMZ, Betty, la abuela de Eminem, murió el martes 10 de marzo en su residencia en Missouri. Si bien no se ofrecieron muchos detalles, se reportó que la mujer de 87 años había presentado complicaciones derivadas del cáncer de mama que le fue diagnosticado hace algunos años.

A diferencia de su DJ, el rapero no ha hecho mención de su abuela materna. Y es que tuvieron una relación muy complicada, pues la señora no aprobaba que se dedicara al rap. Incluso, en los 2000, habló para el medio The Mirror y se dijo muy dolida por el cambio que había mostrado su “niño”.

“Ni su madre, Debbie, ni yo entendemos qué le pasó a este dulce y cariñoso jovencito. En poco más de 12 años, ha pasado de decirme ‘Abuela, te quiero’ a ‘Vete al infierno’. Me parte el corazón. “No puedo creer que este sea mi Marshall, el mismo chico que solía venir y sentarse en mi regazo”, dijo en aquel entonces.

Hasta el momento, se desconoce si ya se realizaron los ritos funerarios y, en caso de ser así, cómo se hicieron. En tanto que Eminem sigue sin decir nada sobre esto.

Eminem / Redes sociales

¿Quién es Eminem?

Eminem cuyo nombre real es Marshall Bruce Mathers III, es un rapero, compositor y productor estadounidense.

Actualmente tiene 53 años.

Se le considera un ícono del rap a nivel internacional.

Su gran oportunidad llegó a finales de los años 90, cuando el productor Dr. Dre lo descubrió.

También llegó a debutar como actor en la película 8 Miles, la cual está parcialmente inspirada en su vida.

Ha ganado múltiples reconocimientos, incluyendo premios Grammy.

Tiene una hija llamada Hailie Jade Mathers , a quien menciona en varias canciones.

, a quien menciona en varias canciones. Ha hablado en múltiples ocasiones sobre los problemas de adicciones que llegó a sufrir en su momento.

