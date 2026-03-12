Maribel Guardia abre su corazón y recuerda la trágica muerte de su madre: “Ese fue el último beso”, dice

La actriz y cantante Maribel Guardia compartió uno de los episodios más delicados de su historia familiar al recordar cómo ocurrió la muerte de su madre y el impacto emocional que tuvo en su vida personal, ¿qué dijo? Te contamos los detalles.

No te pierdas: Julián Figueroa: ¿Testamento falso y quemado? Exhiben pruebas que podrían cambiar su herencia, VIDEO

La historia que marcó a Maribel Guardia: así fue la muerte de su mamá. / Redes sociales

¿De qué murió la mamá de Maribel Guardia?

En una plática con la conductora Adriana Gallardo, Maribel Guardia recordó el momento en que su familia enfrentó la enfermedad de su madre. Durante la charla explicó que tenía nueve años cuando recibió la noticia del diagnóstico. “Bueno, yo tenía 9 años y a mi mamá le dio cáncer. Ella tenía 46 años”, relató al hablar de ese periodo de su infancia.

La artista también mencionó que ese episodio marcó distintos aspectos de su vida personal. “Ay, es que tengo muchos traumas de esa época porque yo padezco insomnio. Yo creo que mi insomnio me quedó de la muerte de mi mamá. A mi mamá le da un cáncer, entra al hospital. Y como era un hospital público, no dejaban entrar a los niños”, comentó durante la entrevista, al relatar cómo, siendo niña, no podía visitarla mientras permanecía internada.

No te pierdas: ¿Imelda Tuñón mintió sobre su edad? Resurge video y declaraciones de Maribel Guardia que desatan debate

El doloroso recuerdo de Maribel Guardia: así murió su mamá. / Redes sociales

¿Cómo fue la última vez que Maribel Guardia vio a su mamá?

Maribel Guardia recordó el último momento que compartió con su madre antes de que fuera hospitalizada. La artista relató que aquella mañana salió rumbo a la escuela sin saber la gravedad del estado de salud de su mamá. “Recuerdo perfectamente la última vez que la vi porque iba yo para la escuela y vivíamos en una cuesta así. Entonces yo la beso, ella me da la bendición, yo corro por la cuesta y cuando llego a la cuesta, me acuerdo que ese día la metían al hospital”, contó.

Guardia explicó que en ese momento no dimensionaba lo que estaba ocurriendo. “Obviamente yo no sabía que estaba enferma tan grave ni mucho menos”, señaló. Según relató, al avanzar por la calle algo la hizo regresar para despedirse una vez más. “Entonces, cuando subo la cuesta, me acuerdo y me regreso otra vez para besarla. Ese es el último beso que tuve de mi madre. Y entonces me voy para la escuela”, recordó.

Al regresar a casa, la situación ya había cambiado. “Cuando regreso ya ella no está y de ahí la sigo yendo a ver al hospital. Nunca me dejaron entrar para verla”, explicó. La actriz relató que en varias ocasiones acudía con su hermana al hospital, pero debido a su edad no le permitían el acceso. “Me iba con mi hermana, pero mi hermana sí podía entrar, pero yo no. Estaba chiquita y no dejaban entrar menores de edad”, compartió.

Tiempo después, recordó el momento en que recibió la noticia. “Lo que recuerdo es el último día que estábamos celebrando mi cumpleaños y mi hermana me deja en una sodita con un helado en lo que se va a ver a mi mamá”, relató. Minutos más tarde una prima llegó por ella para llevarla al hospital. “Me dice: ‘Maribel, vamos al hospital, te van a dejar ver a tu mamá’. Y cuando llego, veo a mi hermana que sale con dos personas derrumbadas llorando y mi mamá había muerto”.

No te pierdas: ¿El testamento de Julián Figueroa es falso? Maribel Guardia lanza comunicado en redes sobre el proceso legal

Maribel Guardia recuerda la muerte de su mamá y el último beso antes de ir a la escuela. / Foto: Redes sociales

¿Por qué Maribel Guardia no dejó que su nieto viera el féretro de Julián Figueroa?

Maribel Guardia explicó por qué tomó la decisión de que su nieto no viera el cuerpo de su hijo, Julián Figueroa, quien murió en abril de 2023 tras un infarto. La artista señaló que su postura estuvo relacionada con la experiencia que vivió cuando era niña, al enfrentarse a la muerte de su madre.

Guardia recordó que, tras el fallecimiento de su mamá, la vio dentro del ataúd y trataba de entender lo que estaba ocurriendo. “Yo subí a ver a mi mamá en la caja de muerto, la veía muerta y yo hablaba con ella y le decía: ‘No, esa no eres tú’”, relató.

Según contó, durante esos días su mente buscaba una forma de procesar la pérdida. “Yo sentía que iba a jugar con mi mamá al jardín donde la velaban y hablaba con ella y jugábamos… le decía: ‘Vamos a verte allá arriba’, y cuando subía le decía otra vez: ‘Esa no eres tú’”, explicó.

La actriz también recordó el momento del entierro y lo que ocurrió después. “Cuando la van a enterrar, cuando le empiezan a echar la tierra, mi hermana sale corriendo por el cementerio llorando y yo me fui detrás de ella a consolarla”, comentó. Días más tarde, comenzó a tener sueños recurrentes con su madre. “Soñé con mi mamá por nueve noches, que volábamos juntas, que estábamos junto a un río vestidas de blanco y yo estaba feliz porque soñaba con ella todas las noches. Después de nueve noches ya no vuelvo a soñar con ella y le empiezo a agarrar un horror al cadáver de mi mamá”, relató.

A partir de esa experiencia, explicó que decidió actuar de manera distinta cuando murió su hijo. “Para un niño es muy duro ver un cadáver y no entender que tu mamá que te abrazaba, que te besaba, pues ya no te toca ni te habla… yo creo que es un rompimiento horrible”, expresó.

Por ello, añadió: “Por eso cuando mi hijo murió, yo no quise que mi nieto viera el cadáver de mi hijo, porque para mí fue tan doloroso ver a mi mamá en una caja de muerto que yo siento que ningún niño debe de pasar por eso”.

No te pierdas: Maribel Guardia es captada en la Fiscalía… ¿nuevo problema con Imelda Garza Tuñón, su exnuera?