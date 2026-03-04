Maribel Guardia es captada en la Fiscalía… ¿nuevo problema con Imelda Garza Tuñón, su exnuera?

Maribel Guardia acudió a la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGEM) para presentar una denuncia formal. La actriz y cantante se presentó ante la autoridad correspondiente, ¿por qué y de qué se trata la denuncia? Te contamos todos los detalles a continuación.

¿Por qué Maribel Guardia fue a la Fiscalía de Morelos? Esto se ha informado. / Redes sociales

¿Cómo fue captada Maribel Guardia en la Fiscalía de Morelos?

Maribel Guardia fue vista en las instalaciones de la Fiscalía de Morelos, donde permaneció en una oficina acompañada por varios hombres, presuntamente parte de su equipo legal. En la imagen se le observa sentada en una silla giratoria, frente a un escritorio, mientras conversa con un hombre que ocupa el asiento principal. El espacio luce cerrado, con paredes blancas y piso de loseta clara.

La actriz porta un sombrero claro de ala ancha, gafas oscuras y una blusa en tono gris con los hombros descubiertos. Mantiene el rostro de perfil y la mirada dirigida hacia la persona que tiene enfrente. Detrás de ella, dos hombres permanecen de pie y otro más se encuentra recargado en la pared, todos vestidos con saco, en lo que parece ser una reunión formal.

La fotografía muestra un momento específico dentro de las oficinas, sin que se aprecien documentos o elementos que detallen el motivo de su presencia. Hasta ahora, la imagen únicamente confirma que Maribel Guardia acudió al lugar y sostuvo un encuentro en una de las salas de la Fiscalía de Morelos.

¡Captan a Maribel Guardia en la Fiscalía de Morelos! Interpone denuncia. / Redes sociales

¿Qué delito denunció Maribel Guardia?

El periodista Paco Zea difundió en sus redes sociales la imagen de Maribel Guardia en la Fiscalía General del Estado de Morelos y dijo:

“Maribel Guardia acude a la Fiscalía de Morelos a presentar una denuncia. La actriz y cantante Maribel Guardia, fue captada por el lente de Pulso Político Morelos esta mañana de miércoles, en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, acompañada del presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello”, dijo el presentador de Imagen TV.

Además, precisó que “al parecer, la intérprete interpondrá una denuncia en nuestra entidad, al considerar que es víctima de un delito”, sin que hasta ahora se hayan dado a conocer mayores detalles sobre el señalamiento. La publicación comenzó a circular en plataformas digitales junto con la fotografía tomada al interior de las oficinas.

El mensaje también recordó que hace unos meses la actriz fue vista en el Tribunal Superior de Justicia de Morelos por el juicio testamentario que continúa tras la muerte de su hijo, Julián Figueroa. Con esta nueva aparición en la Fiscalía, el tema volvió a colocarse en la conversación pública, a la espera de información oficial sobre el proceso que habría iniciado. ¿Será en contra de Imelda Garza Tuñón?

Maribel Guardia reaparece en Morelos para presentar denuncia. / Redes sociales

¿Por qué Maribel Guardia e Imelda Tuñón están peleadas? La gran polémica

El distanciamiento entre Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón comenzó dos años después de la muerte de Julián Figueroa, ocurrida el 9 de abril de 2023 en la Ciudad de México. Tras el fallecimiento del hijo de Maribel, la relación entre la actriz y su exnuera se mantuvo fuera del ojo público durante varios meses, mientras ambas enfrentaban el duelo en torno al hijo de Julián e Imelda.

El conflicto se hizo público el 21 de enero de 2025, cuando Maribel Guardia informó a través de sus redes sociales oficiales que actuó legalmente en contra de Imelda Garza Tuñón. En ese mensaje, la actriz explicó que su decisión estaba motivada por la protección de su nieto y subrayó que no tenía intención de dar detalles del proceso ni de afectar la imagen de la madre del menor de edad.

“No tengo afán de entrar en ningún detalle ni de lastimar su imagen. Solo quiero cuidar la seguridad de mi nieto y que se haga lo que Dios y la autoridad determinen prudente”, expresó entonces.

Tras esa acción legal, el menor de edad permaneció durante un tiempo bajo el cuidado de Maribel Guardia, mientras las autoridades revisaban el caso y analizaban la situación familiar.

Sin embargo, a finales de febrero, un juez determinó que no existían pruebas suficientes para mantener al niño separado de su madre, por lo que regresó con Imelda Tuñón. Desde entonces, los dimes y diretes han terminado por quebrar la relación, al grado que Maribel Guardia ya no ve a su nieto.

