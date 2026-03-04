Ana Luisa Peluffo y el mito que la persiguió por años: ¿Era la Diana Cazadora de Reforma?

La muerte de Ana Luisa Peluffo hoy 4 de marzo reavivó una historia que ha circulado durante años en el imaginario popular: la versión que la vincula como inspiración de la escultura de la Fuente de la Diana Cazadora, ubicada en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México. Tras conocerse la noticia, volvió a surgir la pregunta sobre si la figura que corona la emblemática fuente tiene relación con la actriz. A continuación, te revelamos los detalles y lo que se sabe sobre el origen de la obra y el mito que la rodea.

Ana Luisa Peluffo y la Diana Cazadora: qué dice la historia sobre la escultura y la actriz. / Redes sociales

¿De donde surge el mito de que Ana Luisa Peluffo es la Diana cazadora?

El mito que vincula a Ana Luisa Peluffo con la figura de la Diana Cazadora tiene su origen en el cine. La versión comenzó a circular a partir de la película “La Diana cazadora”, que la actriz protagonizó junto a Roberto Cañedo y Armando Calvo. La coincidencia del título con el nombre popular de la escultura ubicada en Paseo de la Reforma alimentó durante años la idea de que existía una relación directa entre la intérprete y el emblemático monumento capitalino.

En la trama del filme, un escultor se interesa en una modelo que practica arquería. Ella acepta posar desnuda para su obra y, conforme avanza la historia, se desarrolla un vínculo sentimental entre ambos personajes. La narrativa cinematográfica, centrada en la creación artística y la figura femenina asociada al arco, reforzó la asociación simbólica con la imagen de la Diana.

Con el paso del tiempo, esa coincidencia entre ficción y monumento dio forma a una versión popular que señalaba a Peluffo como inspiración de la estatua. Sin embargo, la historia del mito está ligada al impacto cultural de la película y a la fuerza de su personaje en pantalla, más que a un vínculo documentado con la escultura.

Tras su fallecimiento, resurge la duda sobre si Ana Luisa Peluffo posó para el monumento de la Diana Cazadora. / Redes sociales

¿Quién es la verdadera Diana cazadora?

La historia detrás de la escultura conocida como la Diana Cazadora tiene nombre y apellido: Helvia Martínez Verdayes. Nacida el 23 de mayo de 1923 en la Ciudad de México y fallecida el 12 de febrero de 2022, fue la mujer que, a los 20 años, dio imagen a la obra cuyo título original es La Flechadora de las Estrellas del Norte. En 1942 trabajaba como secretaria en Petróleos Mexicanos cuando el arquitecto Vicente Mendiola Quezada y el escultor Juan Fernando Olaguíbel la convocaron para posar para el proyecto impulsado durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho.

Años más tarde, en 1952, volvió a colaborar como modelo en otro monumento relacionado con la conmemoración de la Expropiación Petrolera, pieza que permanece en la Fuente de Petróleos sobre Paseo de la Reforma. Aunque su participación en la primera escultura formó parte del proceso creativo desde el inicio, durante décadas no se conoció públicamente que ella había sido la modelo.

Fue en 1992 cuando decidió hacerlo público a través del libro El Secreto de la Diana Cazadora, donde narró cómo se gestó la obra y explicó por qué mantuvo silencio durante tanto tiempo. Con esa publicación, la figura femenina que apunta su flecha al cielo dejó de ser anónima. Helvia Martínez fue también esposa de Jorge Díaz Serrano, quien dirigió Petróleos Mexicanos en años posteriores.

Ana Luis Peluffo protagonizó la película La Diana cazadora. / Redes sociales

¿Quién fue Ana Luisa Peluffo?

Ana Luisa Peluffo fue una actriz nacida el 9 de octubre de 1929 en Querétaro, aunque algunas fuentes señalan el 5 de diciembre como fecha de nacimiento. Inició su trayectoria en el cine en 1948 con un papel secundario en la producción estadounidense Tarzan and the Mermaids, lo que marcó el comienzo de una carrera que se extendería por varias décadas en la industria cinematográfica.

Ya en México, participó en la película La venenosa en 1949. En 1955 filmó La fuerza del deseo, cinta por la que se le atribuye el primer desnudo realizado en el cine mexicano y también el primer desnudo público efectuado por una artista mexicana, presentado en pantalla. Después de ese periodo, trabajó principalmente en comedias y melodramas, y en las décadas de 1970 y 1980 volvió a participar en producciones que incluyeron escenas de desnudo.

A lo largo de su carrera apareció en más de 200 películas y programas de televisión. En 1977 protagonizó Flores de papel, producción que fue presentada en el 28.º Festival Internacional de Cine de Berlín. Su presencia constante en cine y televisión la mantuvo activa desde finales de los años cuarenta y durante buena parte del siglo XX.

