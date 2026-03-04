Ana Luisa Peluffo: El brutal “asesinato” en casa de la actriz que marcó su carrera; ¡el caso nunca se resolvió!

La reciente muerte de la actriz Ana Luisa Peluffo a los 96 años. desempolvó uno de los episodios más polémicos y oscuros de su vida: la misteriosa muerte del periodista y exnovillero Rafael Romero Sánchez en su casa de Cuernavaca en el año de 1965.

¿De qué murió la actriz Ana Luisa Peluffo?

La actriz Ana Luisa Peluffo murió en su propiedad ubicada en Tepatitlán de Morelos, Jalisco. En el comunicado compartido por su familia, no se especificó la causa de su muerte.

Sus seres queridos señalaron que en sus últimos años vivió en tranquilidad, recibiendo cuidados y acompañamiento constante de su hijo.

“Se informa que falleció en paz, en su rancho en Jalisco, acompañada por sus seres queridos. Durante sus últimos años vivió, con serenidad, rodeada de cuidado y cercana a su hijo. Los servicios funerarios se realizaron de manera íntima y privada, en apego a su voluntad”, se lee en el comunicado.

¿Cuál fue el escándalo y posible asesinato que tuvo que ver con Ana Luisa Peluffo?

El domingo 27 de junio de 1965, la carrera de Ana Luisa Peluffo se vio involucrada por un suceso que nadie pudo explicar del todo. Rafael Romero Sánchez tenía 29 años cuando murió en su residencia durante una reunión con familiares y amigos.

Mientras algunos testigos aseguraban que se había ahogado en la alberca, la autopsia reveló lesiones que no concordaban con esa versión: fractura de cráneo, estallamiento del hígado y golpes que apuntaban a un posible homicidio.

El periodista Jorge Herrera de La Prensa ventiló la versión de un supuesto asesinato, destacando que la casa de Peluffo se convirtió en escenario de caos: sillas tiradas, botellas rotas y signos de pelea. Aunque la actriz no fue implicada directamente, su nombre quedó asociado al misterio. La combinación de las contradicciones entre testigos y resultados forenses convirtió el caso en un escándalo que opacó temporalmente la fama de la estrella.

El señor Peluffo declaró que no se produjo ninguna pelea en la casa y que es muy probable que Rafael haya tenido un accidente mientras nadaba, debido a su estado en ese momento.

Por su parte, Jorge Luis Navarro invitado de la fiesta mencionó que brindaron los primeros auxilios a Rafael Romero sin contar con conocimientos médicos, lo que podría haber provocado las lesiones que luego se observaron en la necropsia.

Navarro agregó que un médico forense le explicó que si alguien se lanza al agua y se golpea al mismo tiempo, el líquido no llega a los pulmones sino al estómago, lo que fundamenta la conclusión de que Rafael no murió por asfixia por inmersión, ya que los médicos no encontraron agua en sus pulmones.

¿Quién fue Rafael Romero Sánchez y qué hacía en casa de Ana Luisa Peluffo?

Rafael Romero Sánchez, cuyo verdadero nombre era Arturo Cal Sánchez, tenía 29 años y trabajaba como periodista. También había sido novillero y estaba casado con Gloria Ávila Richardi, sobrina del ex presidente Manuel Ávila Camacho, aunque se había separado meses antes.

Aquella tarde se encontraba en la residencia de Ana Luisa Peluffo, participando en pláticas y juegos con los demás invitados y conocidos. Según algunos testigos, en determinado momento se habría apartado del grupo para dirigirse a la alberca.

