Filtran fotos de la hija de Regina Torné en la cárcel: así luce tras 20 años en prisión

En 2006, el nombre de Regina del Pilar Campos estremeció al mundo del espectáculo, no por una trayectoria artística, sino por verse involucrada en un crimen mediático que se convirtió en un escándalo nacional, en gran parte debido a que es hija de la reconocida actriz Regina Torné, recordada por dar vida a Mamá Elena en Como agua para chocolate.

La joven fue señalada como responsable de un secuestro y homicidio que terminó con la vida de una mujer y dejó una historia llena de violencia, traición y dolor. A casi 20 años de aquel hecho, recientemente se filtraron imágenes actuales de la hija de la actriz Regina Torné, quien tendría 55 años de edad.

Regina Torné fue vista en el lugar donde el famoso curandero rumano atiende a cientos de personas por día. / Redes sociales.

¿Por qué está en la cárcel la hija de Regina Torné?

Regina del Pilar Campos fue sentenciada a 35 años de prisión tras ser encontrada culpable de los delitos de secuestro y homicidio calificado. Los hechos ocurrieron en enero de 2006 y, de acuerdo con las investigaciones, actuó en complicidad con Édgar Rogelio Eslava Sánchez, un taxista con quien mantenía una relación sentimental.

La víctima fue Maribel Flores Monroy, esposa de Édgar y madre de una niña de apenas seis años. Según la investigación, el 20 de enero de ese año, Maribel regresó a su casa después de llevar a su hija a la escuela y ahí fue interceptada por Regina del Pilar y tres hombres más, quienes habrían sido contratados para cometer el crimen porque no quería darle el divorcio a Édgar.

La mujer fue golpeada, privada de su libertad y asesinada por asfixia el mismo día. Posteriormente, su cuerpo fue quemado en la alcaldía Magdalena Contreras. Vecinos alertaron a las autoridades tras presenciar la escena, lo que permitió la detención de Regina del Pilar y uno de los implicados. Con el avance del caso, los demás responsables también fueron capturados.

Un juez determinó una condena de 35 años de prisión para Regina del Pilar Campos, mientras que Édgar Rogelio Eslava fue sentenciado a 26 años de cárcel. En su momento, trascendió que habría sido ella quien planeó el asesinato.

La triste historia de la hija de Regina Torné, a 20 años de prisión filtran sus fotos. / Redes sociales

¿Cómo luce actualmente la hija de Regina Torné y cuánto lleva en prisión?

Recientemente, el caso volvió a llamar la atención luego de que se difundieran fotografías actuales de Regina del Pilar Campos desde el penal femenil de Santa Martha Acatitla, donde cumple su condena.

Las imágenes fueron compartidas en TikTok por la cuenta de Fer Phalf (@reasdeturquesa), conocida como Reas de Turquesa. En las fotos se le observa sonriente, vestida con jeans y un suéter azul, aparentemente durante actividades dentro del penal.

“Y miren, así luce actualmente Regina del Pilar, hija de la actriz Regina Torné y quien lleva 20 años en reclusión”, escribió la creadora de contenido al publicar las imágenes.

Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos usuarios cuestionaron la condena, mientras otros compartieron experiencias personales. “La persona a la que desvivió era prima de mi prima y 35 años no son justos por la manera en que lo hicieron”, escribió una mujer identificada como Monse.

Otra usuaria comentó: “Yo estuve recluida unos meses, la conocí y puedo decir que es una buena persona, no sé si hizo lo que dijeron (jamás pregunté) solo sé que para mí es buena persona”.

Así luce en la cárcel la hija de Regina Torné, condenada a 35 años de prisión por terrible crimen. / Redes sociales

¿Quién es Regina Torné, mamá de Regina del Pilar Campos?

Regina Torné es una actriz mexicana con una larga trayectoria en cine, teatro y televisión. Nació el 2 de octubre de 1945 en Tabasco y su nombre real es Rosa Vierben del Pilar Marina Incháustegui Anaya. A lo largo de su carrera destacó por su versatilidad y fuerza actoral.

Uno de sus papeles más recordados fue en la telenovela Cadenas de amargura, donde interpretó a una villana. También participó en películas como “Cómo agua para chocolate “y en numerosas producciones durante las décadas de 1960 y 1970.

El escándalo que rodeó a su hija en 2006 marcó un episodio doloroso en su vida personal, alejando a Regina Torné de los reflectores por un tiempo, mientras el caso de Regina del Pilar Campos quedaba como uno de los más impactantes ligados al mundo del espectáculo.

Tras dejar la televisión, Regina Torné se mudó al estado de Puebla y abrió una academia de artes escénicas que lleva su nombre, donde ha trabajado como maestra de nuevas generaciones de actores.

Su última participación en pantalla fue en la telenovela “Un día cualquiera” (2016). Desde entonces, se mantiene alejada de los reflectores y hace un tiempo fue vista en Puebla en un parque de Puebla con un curandero.

