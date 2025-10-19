Actriz conmueve al revelar que da clases de actuación en una cárcel

La actriz Bárbara Torres, recordada por su entrañable personaje de Excelsa en La familia P. Luche, sorprendió al público al compartir una faceta poco conocida de su vida: su labor social dentro del reclusorio de Santa Martha Acatitla.

Lejos de los reflectores y el humor que la caracteriza, la intérprete y exparticipante de “Masterchef celebrity” ha dedicado parte de su tiempo a trabajar con mujeres privadas de la libertad, impartiendo clases de actuación.

Durante una entrevista con el programa “De primera mano”, Bárbara habló con profunda emoción sobre esta experiencia.

Bárbara Torre habló sobre su salida de MasterChef celebrity generaciones

¿Qué hace Bárbara Torres en el reclusorio de Santa Martha Acatitla?

Bárbara Torres explicó es maestra en el penal de Santa Martha Acatitla una vez por semana para impartir clases de actuación.

La actriz detalló que, junto con otras mujeres, prepara obras teatrales que serán presentadas a finales de año frente a familiares y personal del centro penitenciario.

“Estamos una vez a la semana porque somos un grupo de chavas, les mando un saludo a todas las chicas. Estamos haciendo unas obras para fin de año, para que vayan los familiares a verlas”.

De acuerdo con Bárbara, el taller no sólo busca fomentar la disciplina y la creatividad, sino también el trabajo en equipo y la confianza. Para muchas reclusas, participar en una obra teatral representa una oportunidad para sentirse escuchadas y valoradas.

¿Qué dijo Bárbara Torres sobre las mujeres presas con las que trabaja?

Conmovida, Bárbara Torres aprovechó las cámaras para enviar un mensaje a las mujeres con las que comparte el taller de actuación, reconociendo su esfuerzo y sensibilidad.

También habló abiertamente sobre las historias que ha conocido dentro del penal y reflexionó sobre las condiciones de injusticia que enfrentan algunas de las internas.

“Es muy triste, porque tal vez me cataloguen de loca o lo que sea, pero hay mucha gente que está ahí que no tendría que estar ahí”, expresó la actriz

“Hay gente que sí debe estar ahí, pero está trabajando para ser mejor. Pero también hay mujeres que están pagando condenas que no les corresponden, porque son inocentes. Hay de todo allá dentro”, afirmó.

La actitud de Bárbara Torres en LCDLFM sería una estrategia

La verdadera razón por la que Bárbara Torres enseña teatro en una prisión de la CDMX

Más allá de su pasión por la actuación, Bárbara Torres considera este proyecto una forma de devolver algo positivo a la sociedad. Para ella es importante que no se excluya a los convictos y apoyar en la reinserción

“Como sociedad no podemos dejar a la gente recluida y decir ‘no me importa’. Son seres humanos”, sentenció la actriz.

Actualmente, la actriz también participa en campañas solidarias para apoyar a los damnificados de Veracruz, reafirmando su compromiso con las causas sociales.

