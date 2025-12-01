Actor de Hollywood es condenado a prisión por “ignorar” el llamado de autoridades: “Un riesgo significativo”

Apenas en el mes de mayo de este 2025, el actor Halit Ergenc, fue condenado a dos años de cárcel, luego de ser hallado culpable por mentir durante un juicio relacionado con una serie de protestas del Parque Gezi en 2013. Ahora, un famoso actor, reconocido por su trabajo en distintas películas internacionales, enfrenta un momento complicado en su vida, luego de que un tribunal le dictara seis meses de prisión y una multa económica. La resolución, difundida en redes sociales, marca un precedente en la carrera del intérprete de 47 años de edad. ¿Quién es y por qué lo condenaron?

¿Qué actor fue condenado a prisión recientemente?

El actor belga Matthias Schoenaerts, reconocido por su trabajo en La chica danesa, Gorrión rojo y La vieja guardia, recibió una sentencia hace apenas unas horas.

Un tribunal de Beringen, en Bélgica, dictó una sentencia de seis meses de prisión, una multa de 4 mil euros y un año de prohibición de conducir .

El caso que hoy culmina en una condena no es el único frente judicial que Schoenaerts enfrenta. La agencia Belga reportó que el actor volvió a ser noticia el 21 de noviembre pasado, cuando se negó a realizar una prueba de alcoholemia durante un control policial.

¿Por qué el actor Matthias Schoenaerts fue condenado a prisión?

El conflicto legal de Matthias Schoenaerts no surgió de manera repentina. De acuerdo con el expediente judicial, su permiso de conducir fue revocado por primera vez en septiembre de 2021, luego de una infracción grave cuyo contenido no fue detallado públicamente. Poco después, el actor enfrentó una sanción adicional por conducir bajo los efectos del alcohol , agravando su situación ante las autoridades belgas.

Se dice que, como parte de las medidas correctivas, se le ordenó aprobar nuevamente el examen de conducir para recuperar su licencia, un requisito que las autoridades consideraron fundamental para garantizar su aptitud al volante. Sin embargo, Schoenaerts nunca cumplió con esta obligación, lo que lo dejó en una situación irregular permanente durante los años siguientes.

La condena actual responde específicamente a dos incidentes ocurridos el 5 y 21 de abril de 2024, en la localidad de Pelt, al norte del país. En ambas ocasiones, agentes policiales lo sorprendieron conduciendo una motocicleta sin licencia válida.

En total, el tribunal lo declaró culpable de tres delitos: dos por conducción sin licencia y uno por carecer de seguro obligatorio. Durante la audiencia, el tribunal de Beringen justificó la severidad de la pena en el reiterado incumplimiento del actor y en el “riesgo significativo” que representa para la seguridad vial.

Continuar conduciendo persistentemente sin una licencia válida supone un riesgo significativo para la seguridad vial. Es necesario un mensaje contundente para evitar la reincidencia, sobre todo porque las medidas anteriores no han mostrado un cambio de comportamiento. Tribunal de Beringen

¿Quién es Matthias Schoenaerts, actor condenado a prisión?

Matthias Schoenaerts, nacido el 8 de diciembre de 1977 en Amberes, Bélgica, es un actor y productor belga destacado por su versatilidad dramática, su gran presencia física y su habilidad para transformarse en distintos personajes. Comenzó su carrera en el cine a los 15 años, participando en Daens (1992), dirigida por Stijn Coninx y nominada al Óscar, en la que tuvo un papel secundario.

Durante la segunda mitad de la década de 2010, Schoenaerts se consolidó en la industria hollywoodense, participando en producciones internacionales como:



The danish girl (2015), interpretando al amigo de la infancia del personaje de Eddie Redmayne;

(2015), interpretando al amigo de la infancia del personaje de Eddie Redmayne; Red sparrow (2018), un thriller de espionaje junto a Jennifer Lawrence;

(2018), un thriller de espionaje junto a Jennifer Lawrence; The mustang (2019), donde dio vida a un preso que desarrolla un vínculo especial con un caballo salvaje, recibiendo elogios por su actuación; y,

(2019), donde dio vida a un preso que desarrolla un vínculo especial con un caballo salvaje, recibiendo elogios por su actuación; y, The old guard (2020), película de acción de Netflix en la que compartió escenas con Charlize Theron.

