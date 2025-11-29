Actor e hijo de querida leyenda del rock es hallado sin vida en su hogar, a los 52 años

Ethan Zane Browne, hijo del reconocido cantautor estadounidense Jackson Browne, murió el 25 de noviembre de 2025 en Los Ángeles a los 52 años. Su partida tomó por sorpresa a la comunidad artística, que lo recordaba como un talento versátil con presencia en la moda, el cine y la música. Esta lamentable suceso llega después de la muerte de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez.

¿De qué murió Ethan Browne, hijo del cantante Jackson Browne?

Hasta ahora no se ha confirmado públicamente la causa de muerte de Ethan Browne. El 25 de noviembre de 2025 fue encontrado inconsciente en su domicilio y falleció ese mismo día.

El informe del médico forense del condado de Los Ángeles lo clasificó como un caso con causa “diferida”, lo que significa que la investigación sigue abierta y no hay una causa oficial.

La familia, a través de Jackson Browne, pidió privacidad y aclaró que no se compartirán más detalles por el momento.

“Con profundo dolor compartimos que en la mañana del 25 de noviembre de 2025, Ethan Browne, el hijo de Jackson Browne y Phyllis Major, fue encontrado sin respuesta en su casa y ha fallecido. Pedimos privacidad y respeto para la familia en este momento difícil. No hay más detalles disponibles en este momento”, informó la familia de Browne.

¿Quién fue Ethan Browne, hijo de Jackson Browne?

Ethan Zane Browne fue hijo del célebre músico Jackson Browne y de la modelo Phyllis Major que se quitó la vida cuando él tenía solo dos años.

Desde bebé estuvo expuesto al mundo artístico —a los seis meses apareció con su padre en la portada de Rolling Stone— y tras la muerte de su madre en 1976, creció bajo el cuidado de Jackson como padre soltero.

A pesar del enorme legado de su papá, un ícono del rock estadounidense con múltiples nominaciones al Grammy y miembro de dos Salones de la fama, Ethan se empeñó en construir su propio camino profesional.

En el ámbito de la moda colaboró con diseñadores como Isaac Mizrahi y Calvin Klein.



En actuación participó en filmes como “Hackers” (1995) y “Raising Helen” (2004), además de aparecer en la serie “Birds of Prey”.



En la música formó el dúo Alain Zane junto a Cat Colbert y lanzaron el álbum “Right fefore your eyes” en 2022. También creó el sello Spinside Records, dentro de la discográfica independiente Inside Recordings fundada por su padre.



Con una trayectoria diversa y creativa, Ethan logró dejar huella en la moda, el cine y la música. Su muerte inesperada en noviembre de 2025 conmocionó al mundo artístico y a sus seres queridos.

