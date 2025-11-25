Aislinn Derbez revela de qué murió Gabriela Michel, su mamá, y ¡la desmienten! ¿tomó una decisión fatal?

La industria del espectáculo se vistió de luto. La tarde del pasado 24 de noviembre se confirmó la muerte de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez, a los 65 años de edad. La noticia no pasó desapercibida para nadie. Ahora, desataron revuelo las versiones que surgieron sobre las causas del deceso de la actriz y locutora. Aunque la ex de Mauricio Ochmann reveló de qué falleció su madre, poco después, ¡la desmintieron! ¿Qué dijeron sobre sus últimos momentos de vida?

Reportan la muerte de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez. / Facebook: Gabriela Michel

¿Quién confirmó la muerte de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez?

La tarde del pasado lunes 24 de noviembre, la influencer de espectáculos, Chamonic, sorprendió a la industria del espectáculo con el reporte de la muerte de Gabriela Michel, ex de Eugenio Derbez. La creadora de contenido informó, antes que nadie, que la actriz, presuntamente, habría fallecido de un accidente doméstico en la Ciudad de México. Esto a las 7 de la mañana.

“Aislinn Derbez, hija de Eugenio Derbez, está de luto. Lamentablemente hoy a las 7 am aproximadamente falleció su mamá la señora Gabriela Michel a los 65 años de edad, en la Ciudad de México. Me dicen que fue a consecuencia de un accidente en su casa”, dijo la creadora de contenido.

Muere la mamá de Aislinn Derbez, Chamonic dio a conocer la noticia. / Las estrellas, redes sociales y canva

En ese momento, todo quedaba en una especulación, hasta que la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmó la noticia a través de sus redes sociales.

“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Gabriela Michel. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI”. Gabriela Michel

¿Cómo reaccionó Aislinn Derbez a la muerte de su mamá, Gabriela Michel?

En medio de luto por la pérdida de la actriz, Aislinn Derbez rompió el silencio y habló de la muerte de Gabriela Michel, su mamá. La hija de Eugenio Derbez no solo agradeció las muestras de cariño que recibió en estos momentos tan complicados en su vida personal, también reveló las causas del deceso de su madre.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Aislinn publicó una historia en la que dio a conocer que Gabriela murió a causa de un infarto.

Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez, murió a causa de un infarto. / Facebook: Gabriela Michel

“Agradezco de corazón todas las muestras de cariño que he recibido. Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto”. Aislinn Derbez

Asimismo, pidió respeto a ella y su familia para vivir este duelo: “En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia, y procesar esta despedida desde un lugar de amor. Les agradezco su respeto. Gracias por acompañarnos con sensibilidad en este momento tan delicado”.

¿Qué le pasó a Gabriela Michel, ex de Eugenio Derbez?

En un principio, se dio a conocer la versión de que Gabriela Michel murió de un accidente doméstico. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, Aislinn Derbez compartió que un infarto le quitó la vida a su madre. ¡La desmintieron!

Ahora, surgieron más versiones sobre los que serían los supuestos verdaderos motivos de la muerte de la actriz y locutora.

A través de sus redes sociales, la influencer Chamonic, quien cobró mucha relevancia al ser la primera en hablar del deceso de Gabriela, lanzó una publicación en la que señaló que ella tendría otra versión sobre las causas del fallecimiento de Michel. Sin embargo, no querría revelarla y se quedaría con las declaraciones de Aislinn Derbez “por respeto”.

Chamonic compartió que la mamá de Aislinn Derbez presuntamente no habría fallecido de un infarto. / IG: @chamonic3 / @aislinnderbez

“Aislinn dice que su mamá supuestamente falleció de un infarto, pero yo tengo otros datos, pero dejaré esa versión, por respeto…! Es su palabra contra la mía y la de mi informante, así que, aquí lo lamentable es que falleció su mamá muy joven”. Chamonic

Como era natural, las redes no tardaron en pronunciarse. Algunos usuarios escribieron y preguntaron si la mamá de Aislinn Derbez habría tomado una decisión fatal. Internautas apuntaron que por esa razón, Chamonic presuntamente no querría dar más detalles de lo que sabe. Aunque hubo quienes decidieron quedarse con la versión de la ex de Mauricio Ochmann.

Mamá de Aislinn Derbez habla de Eugenio Derbez / IG: @@anthonioariza

¿Cómo fueron los últimos momentos de vida de Gabriela Michel, según Ana María Alvarado?

Eso no es todo, también Inés Moreno dio a conocer otra versión. Comentó que Jorge Antonio Aguilera, exesposo de Gabriela Michel, les confirmó que su muerte fue por un accidente.

“Parece que la señora sufrió un accidente dentro de su casa; ella no vivía con el señor Aguilera, porque al parecer ya estaban divorciados; ella vivía en una casa de asistencia o un departamento de asistencia”, dijo.

Eugenio Derbez y Gabriela Michel / Captura de pantalla

Por otro lado, Ana María Alvarado detalló que Gabriela Michel presuntamente habría fallecido de un golpe en la cabeza tras el infarto que sufrió y los médicos no pudieron hacer más.

“Tuvo un infarto, lo que le provocó una caída, un golpe en la cabeza y ya no pudieron hacer nada por ella… Aislinn se llevó a su mamá a una casa de asistencia, no era asilo... Son edificios que tienen servicios médicos y alimentos, todos los días pasan, los revisan y si quieren les suben la comida... Me platican que ella podía entrar y salir, se salía todos los días a caminar. La veían muy sana, estaba muy feliz porque acababa de adquirir una computadora y decía que quería aprender cosas de computación”. Ana María Alvarado

Sin embargo, Aislinn Derbez o sus hermanas, Michelle y Chiara Aguilera, no han dado más detalles sobre la muerte de Gabriela Michel, su madre. Por ello, lo dicho por los periodistas y por internautas en redes sociales guarda la calidad de rumor.