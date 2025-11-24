Aislinn Derbez estaría de luto: Reportan la muerte de su madre, doña Gabriela Michel, a los 56 años; esto se sabe

La familia Derbez estaría de luto. Y es que, hace algunos minutos, la influencer de espectáculos ‘Chamonic3’ reportó que la madre de Aislinn Derbez habría muerto. La noticia la dio a conocer a través de su página de Instagram.

Aislinn Derbez / Instagram: @aislinnderbez

¿De qué habría muerto la mamá de Aislinn Derbez?

Según informó la cuenta de Instagram Chamonic, la señora Gabriela, mamá de Aislinn Derbez, habría fallecido a los 56 años por un accidente en su casa. Hasta el momento, ningún miembro de la familia Derbez se ha pronunciado ante esta información.

“Aislinn Derbez, hija de Eugenio Derbez, está de luto. Lamentablemente hoy alas 7 am aproximadamente falleció su mamá la señora Gabriela Michel a los 56 años de edad , me dicen que fue a consecuencia de un accidente en su casa”, contó la influencer.

Información en desarrollo...

