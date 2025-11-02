Victoria Ruffo recuerda su relación con Eugenio Derbez y se burla: “Feo, codo y payaso”

Las declaraciones de Victoria Ruffo sobre Eugenio Derbez siempre generan revuelo por su franqueza y sentido del humor.

Aunque su relación terminó a mediados de los noventa, su romance sigue siendo uno de los más recordados en la farándula mexicana.

Victoria Ruffo tuvo una conversación con su hijo José Eduardo Derbez en el programa de YouTube “Mixologando”.

Entre tragos y un ambiente relajado, la actriz de 63 años habló sobre su extensa trayectoria artística; sin embargo, no podía faltar un tema inevitable: Eugenio Derbez.

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo / Redes sociales

¿Qué le gustó a Victoria Ruffo de Eugenio Derbez?

Uno de los temas que despertó la curiosidad de José Eduardo Derbez fue saber qué fue lo que sus padres se vieron cuando estuvieron juntos. Sin rodeos, el actor decidió ir directo al grano y preguntarle a su madre:

“¿Qué es lo que se vieron?”, cuestionó José Eduardo, provocando la sorpresa de Victoria Ruffo, quien respondió con un desconcertado “¿cómo?”.

Entre risas, José Eduardo insistió: “Ahorita que los veo, como que… ¿de dónde agarró?, ¿qué fue lo que se vieron los dos?, porque… ¡nada más no!”.

Tras escuchar la pregunta de su hijo, Victoria Ruffo no dudó en responder con total sinceridad. La actriz admitió que ella tampoco tiene claro qué fue lo que la conquistó de Eugenio Derbez, a quien conoció durante las grabaciones de la telenovela Simplemente María. Sobre ese momento, comentó:

“Ahorita, ahorita, ya a estas alturas de la vida digo… lo mismo: no sé qué vi, qué me gustó porque feo, es; payaso, es (y), codo, es”. Victoria Ruffo

Victoria Ruffo y Eugenio Derbez / Redes sociales

Eso sí añadió que poco a poco descubrió “esas maravillas voladoras”. Para ahondar en el tema, José Eduardo Derbez le preguntó a su mamá qué le hizo considerar que su papá, Eugenio Derbez, podría ser su novio. Tras pensarlo, la actriz reconoció que se le hizo un hombre inteligente que escribía sus propios sketches y la hacía reír.

“Escribía sus sketches. Lo fui a ver a sus shows, era bueno, pero… nada más”.

En conclusión fue que Victoria Ruffo puso las cosas en la balanza y se dio cuenta de que no tenía mucho en común con Eugenio Derbez.

“Con el tiempo dices ‘¿qué pasó?’, o sea, ‘¿qué le viste?, ¿estabas borracha, dormida o..?’”.

Victoria Ruffo dice que no sabe qué le vio a Eugenio Derbez / Redes sociales

¿Cómo fue el romance de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo?

La relación entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo fue intensa y mediática,

Se conocieron en 1989 durante la grabación de la telenovela “Simplemente María” y mantuvieron un romance que dio como fruto a su hijo José Eduardo Derbez. Su relación concluyó a mediados de los años 90, en medio de una separación muy comentada por los medios, incluyendo disputas legales por la patria potestad de su hijo, la cual finalmente quedó a favor de Victoria Ruffo.

Ruffo ha criticado el papel de Derbez como padre, asegurando que “nunca ha sabido serlo” y que ahora más bien se ha convertido en un compañero o amigo para su hijo.

A pesar de los años de distancia y sus diferencias, la llegada de su nieta, hija de José Eduardo, los llevó a coincidir en un hospital tras más de 20 años sin contacto. Según Eugenio Derbez y Victoria Ruffo el encuentro fue cordial y respetuoso.

