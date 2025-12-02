Regina Blandón explota por las críticas a Eugenio Derbez por no ir al funeral de la mamá de Aislinn Derbez

El pasado lunes 24 de noviembre se dio a conocer la muerte de la actriz de doblaje Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez. La actriz de doblaje que prestó voz a la icónica Samantha en Sex and the City tenía 65 años; su hija, Aislinn Derbez, confirmó su fallecimiento esa misma noche.

¿De qué murió Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez?

Tras darse a conocer la noticia por la influencer Chamonic, Aislinn Derbez salió a confirmar la muerte de su madre, Gabriela Michel. La hija de Eugenio Derbez expresó su gratitud por el apoyo recibido durante estos momentos tan duros y compartió, además, la causa de la muerte de su mamá: un infarto.

“Agradezco de corazón todas las muestras de cariño que he recibido. Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto”,compartió Aislinn Derbez

También pidió respeto a ella y su familia para vivir este duelo: “En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia, y procesar esta despedida desde un lugar de amor. Les agradezco su respeto. Gracias por acompañarnos con sensibilidad en este momento tan delicado”.

¿Por qué criticaron a Eugenio Derbez tras la muerte de Gabriela Michel, mamá de Asilinn Derbez?

Eugenio Derbez fue criticado por supuesta falta de empatía tras la muerte de su ex, Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez. Las reacciones surgieron porque el actor se encontraba en los Emmy Awards 2025; sin embargo, durante su paso por la alfombra roja, se detuvo para ofrecer unas palabras a Televisa Espectáculos.

“La mamá de Aislinn, me acabo de enterar. Entonces, la verdad es que no tengo información. Supe lo que sucedió y lo siento mucho”, dijo.

Derbez pidió privacidad y respeto para afrontar el proceso de duelo familiar. También mostró su apoyo incondicional a su hija.

“La verdad sí está muy triste, literal no he hablado con ella, le mando y mando mensaje, le mandé un audio y ahorita le voy a hablar por teléfono”, dijo.

Pese a la buena intención de Eugenio Derbez, muchos usuarios en redes sociales se lanzaron contra él y lo tacharon de “egoísta” por no acompañar a Aislinn Derbez en un momento tan doloroso como la despedida de su madre.

Eso no es todo, se dijo que el actor no asistió al funeral de Gabriela Michel, lo cual desató aún más las críticas. No obstante, en Ventaneando dieron a conocer que todo habría sido muy privado.

Eugenio Derbez dedica mensaje a Aislinn Derbez tras muerte de Gabriela Michel / Redes sociales

¿Qué dijo Regina Blandón sobre las críticas a Eugenio Derbez por no asistir al funeral de la mamá de Aislinn Derbez?

Regina Blandón, quien trabajó junto a Eugenio Derbez en “La familia P. Luche”, concedió una entrevista a Ernesto Buitrón, donde calificó como una insensibilidad las críticas que ha recibido el actor y productor.

“Yo digo que cada quien se ocupe de su vida, que es un tema sensible, que hay una muerte de una persona y que estén especulando y hablando cosas que no les corresponden, que se vayan a la mi*rda. Disculpen ustedes la palabra, pero es la muerte de alguien y deberían guardar respeto por eso”.

También dejo claro que le consta que Aislinn Derbez y Eugenio Derbez se adoran con el alma y lo demás le parece de mal gusto.

“Es cerrada, cada quien tiene sus relaciones, cómo las maneja y etcétera. Y... Eugenio y Aislinn se quieren con el alma, entonces ya con eso. Me parece de muy mal gusto, la verdad. O sea, que tenemos que ser más sensibles todes, o sea, en todos lados”, finalizó.

