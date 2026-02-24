¡Victoria Ruffo olvida diferencias con su ex y defiende a la hija menor de Eugenio Derbez! “Con los niños no”

La polémica que estalló en redes sociales por el reciente cover de “Golden” terminó sumando un ingrediente inesperado: la postura pública de Victoria Ruffo. La actriz fue cuestionada sobre las críticas dirigidas a la hija menor de Eugenio Derbez, y su respuesta no solo fue clara, sino que encendió nuevamente la conversación digital.

Todo comenzó cuando Vadhir Derbez compartió una versión del tema “Golden”, ligado a la película Las guerreras K-Pop, en colaboración con su hermana menor. Lo que parecía un momento familiar terminó dividiendo opiniones. Mientras algunos usuarios celebraron el gesto entre hermanos, otros lanzaron comentarios que rápidamente generaron incomodidad.

Victoria Ruffo

¿Qué dijo Victoria Ruffo sobre las críticas a la hija menor de Eugenio Derbez?

Lejos de alimentar el escándalo, Victoria Ruffo optó por un mensaje directo que resonó de inmediato. “Yo creo que con los niños no. Los niños pueden hacer lo que quieran y los tenemos que respetar siempre”, declaró ante la prensa.

La frase no pasó desapercibida. No solo por su contundencia, sino porque implicó coincidir públicamente con la postura de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, quienes ya habían manifestado su molestia por los ataques en redes.

La protagonista de ‘La madrastra’ y ‘Simplemente María’ también aprovechó para reflexionar sobre la exposición mediática de los menores dentro del espectáculo:

“También ellos necesitan vivir una infancia normal, tranquila, a pesar de que tengan padres famosos o que haya cámaras, lo que sea, tratar de llevarles una vida más normal, vamos”. Victoria Ruffo

¿Cómo reaccionaron Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo a los ataques contra su hija?

Antes de la declaración de Victoria, Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo ya se habían pronunciado pidiendo respeto a su hija y criticando los mensajes ofensivos dirigidos a la menor. El comediante y la cantante dejaron claro que apoyan los intereses artísticos de la pequeña, pero que no tolerarán ataques ni acoso en plataformas.

“Sé perfectamente quién es mi hija, conozco sus talentos, sus capacidades. Entre Vadhir y mi hija hay una conexión hermosa, estar con ellos es derretirte de amor”, dijo.

Alessandra no quiso entrar en detalles; sin embargo, aseguró que las personas que critican solo reflejan lo que llevan dentro de sí mismas.

“La gente solo escupe lo que trae adentro si alguien tiene suficiente enojo, odio y frustración para esculpirlo sobre una niña, ¿qué te puedo yo decir?”. Alessandra Rosaldo

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez

La postura de Vadhir, protagonista del cover junto a su hermana, fue igualmente protectora:

“No se habla de los niños. No hay porqué estar hablando ni del físico ni nada de eso. Los niños están para que los cuidemos, para que se sientan apoyados y protegidos no atacados que gente tan imbécil”. Vadhir Derbez

Vadhir Derbez responde a criticas sobre su hermana

¿Cómo vivió Victoria Ruffo la crianza de sus hijos bajo los reflectores?

Durante el mismo encuentro con medios, Victoria Ruffo compartió parte de su experiencia personal como madre dentro de la industria. Sus palabras dejaron ver una postura firme sobre la niñez y la fama.

“Si me hacían entrevistas y estaban mis hijos, pues con mucho gusto, pero así de llevarlos a audiciones o que hicieran cosas, la verdad, no. Prefiero que vivan su niñez como cualquier otro niño”, dijo a la prensa.

Eugenio Derbez decide dejar atrás las peleas con Victoria Ruffo después de años.

¿Victoria Ruffo y Eugenio Derbez siguen en guerra?

Como era de esperarse, las declaraciones también revivieron el eterno tema: la relación entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez. Aunque recientemente la actriz había pedido evitar preguntas sobre su expareja, esta vez respondió con humor.

“Se lo agradezco mucho porque gracias a él, la gente se entera que estoy viva todavía”, dijo entre risas.

Pero la frase que realmente captó atención fue otra:

“Si me preguntan, voy a contestar, yo sé que es un tema rancio, ya pasó. Yo no estoy enojada ni tengo problemas con él, en lo absoluto, pero si me preguntan qué pasó, yo digo cómo me fue. Cada quien dice cómo le fue en la feria”. Victoria Ruffo