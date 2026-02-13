Vadhir Derbez estalla tras críticas contra su hermana por video cantando: “No se habla de los niños”

La familia Derbez volvió a colocarse en el centro de la conversación digital luego de que un video compartido por Vadhir Derbez junto a su hermana menor desatara una ola de reacciones encontradas en redes sociales. La grabación, publicada en su canal de YouTube, muestra a ambos interpretando un tema musical que forma parte de una película reciente, lo que provocó tanto mensajes de apoyo como comentarios negativos dirigidos hacia la menor.

¿Qué dijo Vadhir Derbez sobre las críticas a su hermana?

El tema comenzó cuando Vadhir Derbez publicó un video en el que canta junto a su hermana el tema “Golden”, canción interpretada por EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami para la película “KPop Demon Hunters”. En el clip, ambos aparecen compartiendo un momento musical que rápidamente acumuló reproducciones y comentarios.

Mientras varios usuarios destacaron la química entre hermanos y su gusto por la música, otros lanzaron críticas hacia la menor por su forma de cantar. Fue entonces cuando Vadhir decidió responder de manera directa.

Durante un encuentro con la prensa, el artista señaló que no se debe hablar de los niños en redes sociales, ni hacer comentarios sobre su físico o desempeño. Subrayó que los menores deben sentirse protegidos y apoyados, no atacados.

“No se habla de los niños. No hay porqué estar hablando ni del físico ni nada de eso. Los niños están para que los cuidemos, para que se sientan apoyados y protegidos no atacados que gente tan imbécil”. Vadhir Derbez

¿Por qué Vadhir Derbez no borrará el video con su hermana?

Tras la controversia, algunos usuarios sugirieron que el cantante eliminara el video de YouTube para frenar los comentarios negativos. Sin embargo, Vadhir Derbez dejó claro que no considera esa opción.

En su postura, explicó que retirar el contenido no es la solución al problema de fondo. Señaló que, en lugar de optar por la censura o la eliminación, la sociedad debería enfocarse en fomentar el respeto y el trato amable en redes sociales.

El cantante cuestionó la idea de que la única forma de evitar ataques sea dejar de compartir momentos personales o artísticos. En sus declaraciones, planteó que el cambio debe provenir del comportamiento colectivo y no de limitar la exposición de quienes deciden mostrar aspectos de su vida.

La decisión de mantener el video activo mantiene abierta la conversación sobre libertad de expresión, responsabilidad digital y el papel de las figuras públicas cuando comparten contenido familiar.

“Por qué no entonces como sociedad mejor nos cuidamos, nos tratamos amablemente, somos más inteligentes y así no tenemos porque no exponiéndonos o no podemos salir a la calle a caminar sin correr ningún peligro” Vadhir Derbez

¿Cuál relación de la familia Derbez con la música?

La familia Derbez es una de las más conocidas del espectáculo mexicano. El patriarca, Eugenio Derbez, ha construido una trayectoria en cine y televisión tanto en México como en Estados Unidos. Por su parte, Alessandra Rosaldo, madre de la menor, es cantante y ha desarrollado una carrera musical reconocida.

El video que detonó la polémica muestra precisamente esa convivencia artística. De acuerdo con lo difundido, la canción “Golden” pertenece a la película “KPop Demon Hunters”, lo que explica la elección del tema y el estilo de interpretación.

La menor ha aparecido previamente en contenidos familiares difundidos en redes sociales y proyectos televisivos, aunque esta vez la conversación se centró en los comentarios críticos hacia su participación vocal.

Las declaraciones de Vadhir se suman a otros casos recientes en los que figuras públicas han salido en defensa de sus hijos o hermanos ante comentarios en plataformas digitales. En esta ocasión, el cantante dejó clara su postura respecto al trato hacia los niños y la responsabilidad colectiva en el entorno digital.

