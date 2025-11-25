Vadhir, tras la muerte de la mamá de Aislinn Derbez, responde a las críticas por “no apoyar a su hermana”

El pasado lunes 24 de noviembre, Aislinn Derbez confirmó que su madre, Gabriela Michel, había muerto, a la edad de 65 años. En su comunicado para redes sociales, agradeció el apoyo del público y pidió privacidad ante su duelo. En medio de todo esto, algo que llamó la atención de muchos es que sus familiares, principalmente sus hermanos, no se habían pronunciado. Apenas hace unas horas, su padre, Eugenio Derbez, compartió un post en Instagram solidarizándose con su hija.

A raíz de esto, Vadhir y José Eduardo Derbez, hermanos de Aislinn, han sido sumamente criticados por muchos. Incluso, los han tachado de “insensibles”. Ante esto, Vadhir no se quedó callado y lanza un fuerte mensaje para defenderse.

Muerte de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez. / Facebook: Gabriela Michel

Así reaccionó Vadhir Derbez ante la muerte de la madre de Aislinn Derbez

A través de Instagram, Vadhir Derbez subió una foto junto a su hermana Aislinn, junto a un mensaje que dejaba ver que tanto él como el resto de su familia estaban con ella en su proceso de duelo.

Asimismo, se dijo muy sorprendido de que las críticas que ha recibido por, presuntamente, no apoyar a su hermana, en estos momentos, cuando, en realidad, la ha acompañado desde que se supo la noticia.

“Te amo hermana, sabes que estamos siempre aquí para contenerte y apoyar. Me sorprende ver cómo reacciona la sociedad con estas cosas en redes. Me han llegado una cantidad de mensajes en los stories que ya tenía ayer, sobre lo insensible que soy y cómo no estoy apoyando a mi hermana en estos momentos. Cuando claro que estuve ahí físicamente con ella (solo no lo publiqué)”, escribió.

Aseguró que lo “verdaderamente insensible” es crear polémica en momentos como este, y reiteró que siempre estará para su hermana en las buenas y en las mañas.

“Esta foto que subo es más para ustedes que para ella, ella sabe que estoy y que tiene mi apoyo incondicional. Y como sociedad urge tener más tacto con estos temas cuando se trata de lo que vemos en redes sociales. Cada quien vive su duelo a su manera y está como puede” Vadhir Derbez

Para finalizar, agradeció a todos aquellos que se han tomado el tiempo de escribir mensajes positivos a favor de su hermana y su duelo.

¿De qué murió la mamá de Aislinn Derbez?

Al inicio, se dijo que Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez, murió por un accidente en su casa. Sin embargo, poco después, fue la misma actriz quien contó que realmente había fallecido por un infarto.

Según información de la periodista Inés Moreno, la hoy occisa vivía desde hacía un tiempo en una casa de asistencia, pues estaba divorciada de su último esposo, Jorge Alberto Aguilera. En tanto que la conductora Ana María Alvarado indicó que Michel vivía muy feliz en ese lugar y Aislinn la visitaba seguido.

“Son edificios que tienen servicios médicos y alimentos, todos los días pasan, los revisan y si quieren les suben la comida. Me platican que ella podía entrar y salir, se salía todos los días a caminar. La veían muy sana, estaba muy feliz porque acababa de adquirir una computadora y decía que quería aprender cosas de computación”, indicó Alvarado.

Gabriela Michel, mamá Aislinn Derbez. / Redes sociales

¿Quién era Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez?

Gabriela Castrejón Michel,

Nació en 1960, por lo que tenía 65 años al momento de su muerte.

Participó en grandes producciones como Hannah Montana y Sex and the city

Cuando estuvo con Eugenio Derbez, abrió su propia academia de danza. Esta cerró cuando terminó con el actor.

Además de Aislinn Derbez, tuvo otras dos hijas con su exesposo, Jorge Alberto Aguilera.

