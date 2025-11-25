Muere mamá de Aislinn Derbez: Revelan detalles del funeral Gabriela Michel tras confirmarse su fallecimiento

Este lunes 24 de noviembre, la cuenta de espectáculos, “Chamonic”, dio a conocer que Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez, murió alrededor de las 7:00 a.m. a los 65 años. Hasta ahora, ni Aislinn ni su esposo Jorge Alberto Aguilera han emitido declaraciones, pero ya habrían detalles sobre el velorio de la actriz. ¿Cómo se despedirán de ella?

¿De qué murió Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez?

Por ahora no se han dado a conocer detalles precisos sobre la causa de muerte de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez. No obstante, de acuerdo con la información difundida por Chamonic, la actriz habría perdido la vida a consecuencia de un posible accidente doméstico.

“ Lamentablemente hoy a las 7 AM aproximadamente falleció su mamá la señora Gabriela Michel a los 65 años de edad, en la Ciudad de México, me dicen que fue a consecuencia de un accidente en su casa ”, señaló Chamonic en su publicación.

Se espera que en las próximas horas se revelen más datos sobre el sorpresivo fallecimiento de la madre de la actriz y también hija del comediante, Eugenio Derbez.

¿Cómo será el funeral de Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez?

A lo largo de la tarde de este lunes, se han revelado diversos detalles sobre la muerte de Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez, a los 65 años de edad.

Más allá de las causas que están por confirmarse, en TVNotas nos revelaron acerca de la manera en la que amigos y familiares podrían despedirse de la también actriz especializada en doblaje.

Una fuente cercana reveló a TVNotas que Aislinn habría decidido que el funeral se realice en un entorno totalmente privado. Incluso, se pidió la ausencia de los medios y sería en una casa a la que solo accederían personas cercanas a la familia.

Al momento, Aislinn Derbez no se ha pronunciado en redes sociales a la muerte de su madre, Gabriela Michel

¿Quién fue Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez?

Gabriela Michel no solo fue la mamá de Aislinn Derbez; también destacó como una reconocida actriz de doblaje que dio voz a personajes como Samantha Jones en Sex and the City y a la Reina Clarion en la saga de Tinker Bell, entre muchos otros.

Desde muy joven estudió actuación y danza en Bellas Artes, etapa en la que conoció a Eugenio Derbez. A lo largo de su carrera consolidó un amplio recorrido profesional que la llevó a interpretar a figuras emblemáticas del doblaje, entre ellas:



Samantha Jones (Kim Cattrall) – Sex and the City (temporadas 1–3)

(temporadas 1–3) Reina Clarion – Saga Tinker Bell / Campanita

Primavera – La bella durmiente (redoblaje) y Princesita Sofía

(redoblaje) y Georgia Jones – A todo ritmo / Step Up: The Streets (versión mexicana)

/ (versión mexicana) Madame Leota – La mansión embrujada (voz de Jennifer Tilly)

(voz de Jennifer Tilly) Tina Harwood (Kim Cattrall) – Sueños sobre hielo y Sexual Intelligence

y Madre Naturaleza – Santa Cláusula 2 y Santa Cláusula 3

Además, trabajó como directora de escena en En familia con Chabelo y cofundó, junto con Eugenio Derbez, la Escuela de Actuación y Danza Derbez-Michel, donde formó a artistas como Lorena Herrera y Rodrigo Vidal.

Tras separarse de Derbez (con quien tuvo a Aislinn), Gabriela se casó con Jorge Alberto Aguilera. De esa relación nacieron Chiara y Michelle, quien también siguió el camino de la locución.

