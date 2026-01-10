¡'La Pelangocha’ va al quirófano de emergencia! Maribel Fernández se someterá a cirugía: ¿qué le pasó?

La actriz Maribel Fernández, conocida como ‘la Pelangocha', deberá someterse a una intervención médica de emergencia, según se dio a conocer recientemente. Aquí te contamos cuál es el estado de salud de la comediante y qué es lo que tiene.

Cirugía urgente para ‘La Pelangocha’: Maribel Fernández habla de su estado de salud. / Foto: Redes sociales

¿Qué le pasó a Maribel Fernández, ‘la Pelangocha’?

La reconocida actriz Maribel Fernández dio a conocer recientemente que enfrenta complicaciones de salud que requieren atención inmediata. Durante una entrevista con medios, la actriz explicó que le han detectado un problema relacionado con la carótida y que esto la obliga a recibir atención médica especializada.

“Me están tapando la carótida”, señaló la actriz de películas como El día de los albañiles, El ratero de la vecindad y La portera ardiente al hablar sobre su diagnóstico, señalando la gravedad de la situación y la necesidad de actuar a tiempo para evitar problemas de salud.

La actriz Maribel Fernández. / Foto: Redes sociales

¿Cuál es el estado de Maribel Fernández, ‘la Pelangocha’?

Maribel Fernández dio a conocer cómo se encuentra actualmente su estado de salud y los pasos que seguirá para atender la complicación que le fue detectada. La actriz explicó que los médicos determinaron que necesita una intervención debido a un problema en la carótida, lo que implica un procedimiento médico urgente para garantizar su bienestar.

Sobre la cirugía y la situación que enfrenta, Fernández detalló: “Van a tener que hacerme una intervención. Me están tapando la carótida que nos oxigena el cerebro. No oxigena tu cerebro, mi amor. Entonces va a ser eso”.

La actriz de telenovelas como Cómplices al rescate, La fea más bella y Dos hogares señaló que, aunque reconoce la seriedad del problema, seguirá las indicaciones médicas y se someterá a la intervención en el tiempo que los médicos consideren necesario porque, dijo, “sino me voy de cuernos”.

‘La Pelangocha’ rompe el silencio: cirugía de emergencia y alerta por su salud. / Foto: Redes sociales

¿Qué es la enfermedad de las arterias carótidas?

La enfermedad de las arterias carótidas ocurre cuando los vasos que llevan sangre al cerebro se van tapando por grasa. Esto puede dificultar que el cerebro reciba oxígeno y aumentar el riesgo de un accidente cerebrovascular. Por lo general, la afección se desarrolla lentamente y muchas personas no notan síntomas hasta que ya es grave.

Síntomas que pueden aparecer:



Entumecimiento o debilidad en la cara o brazos, generalmente de un lado del cuerpo.

Dificultad para hablar o entender lo que se dice.

Problemas para ver con uno o ambos ojos.

Mareos o pérdida de equilibrio.

Dolor de cabeza intenso y repentino.

El tratamiento puede incluir cambios en el estilo de vida, medicamentos y, en algunos casos, cirugía para abrir la arteria y restaurar el flujo de sangre al cerebro.

