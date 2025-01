Maribel Fernández, ‘la Pelangocha’, sufre negligencia médica ¿Cómo está de salud?

La semana pasada, Maribel Fernández, artísticamente conocida como ‘la Pelangocha’, encendió las alarmas en redes sociales tras mostrar lo grave que se encontraba su ojo. ¿Qué le pasó?

Algunos de los compañeros de la actriz le cuestionaron sobre lo que le había pasado en su ojo, dado que se le notaba un aparente derrame. En ese momento, Maribel no pudo dar una respuesta certera con respecto a la condición de su extremidad.

Ahora, ‘la Pelangocha’ dio a conocer que fue víctima de una negligencia médica por parte de su oftalmólogo. Aseguró que vivió un momento de angustia por dicha situación.

Maribel Fernández, ‘la Pelangocha’, sufre negligencia médica / YT: Hoy

Te puede interesar: Maribel Fernández La Pelangocha fue internada de emergencia por otro infarto

¿Qué le pasó a Maribel Fernández, ‘la Pelangocha’?

A través de un encuentro con la también exparticipante de ‘LOL: México’ en las cámaras de ‘Hoy’, nuevamente fue cuestionada sobre lo que le sucedió a su ojo la semana pasada. Muy sorprendida, confesó que no obtuvo un buen diagnóstico por parte de su oftalmólogo, lo que derivó a que le surgiera un problema ocular más severo.

Con su gran sentido del humor, Maribel mencionó que acudió a una cita con dicho especialista, quien le recetó un medicamento, el cual no era compatible con las pastillas que toma del corazón.

Maribel Fernández, ‘la Pelangocha’, sufre negligencia médica / YT: Hoy

“Fue un equívoco médico, porque el oftalmólogo me pregunta cuál es mi afección, le dije lo del corazón, le doy los medicamentos que me tomo y me manda cierto medicamento, se contrapone con los que me dan los cardiólogos”, dijo la comediante.

“Por eso se me puso negro, qué parecía que traía un cacho de hígado (en el ojo). El hematólogo fue el que se dio cuenta. Me dijo: ‘Esto no se lo deberían haber recetado, porque se contrapone con todos los anticoagulantes que a usted le dan. Eso no se lo pueden dar’. Fue una negligencia médica”. ‘La Pelangocha’

Maribel Fernández, ‘la Pelangocha’, sufre negligencia médica / YT: Hoy

No te pierdas: Maribel Fernández, La pelangocha, habla tras salir de cirugía: Hierba mala nunca muere

¿Cómo se encuentra de salud ‘la Pelangocha’?

Finalmente, la histrionisa dejó claro que ya se encuentra mejor después de que optó por ya no tomarse el medicamento “erróneo” que le recetaron. Sin embargo, subrayó que las experiencias de este tipo las toma “con humor”.

“Ya estoy bien… ¿Qué hacemos? Si no echamos relajo, ya valemos cometa. Hay que reírnos porque no sabemos si vamos a vivir en el siguiente instante, entonces, seamos felices el tiempo que podamos”. Maribel Fernández

No es la primera vez que la actriz padece de problemas de salud, los cuales la han llevado a ser hospitalizada de emergencia. Recordemos que ha estado delicada del corazón en diversas ocasiones.

Maribel Fernández, ‘la Pelangocha’, sufre negligencia médica / YT: Hoy

Mira: ‘La Pelangocha’ asegura que le debe la vida a Cynthia Klitbo por este motivo

‘La Pelangocha’ ha tenido que ser intervenida por problemas cardíacos

Cabe recordar que, en 2021 ‘la Pelangocha’ fue operada a corazón abierto por problemas en la válvula tricúspide, la cual no bombeaba correctamente, lo que causó acumulación de líquidos en su cuerpo.

En 2022, fue hospitalizada de emergencia antes de una función teatral por una falla cardíaca similar. En 2023, su salud se vio afectada tras el fallecimiento de su amigo Benito Castro, lo que agravó su condición cardíaca.

A pesar de estos problemas, Maribel Fernández se mantiene positiva y orgullosa de sus “cicatrices de vida” por sus operaciones, tal como lo contó a TVNotas.

Así lo dijo ‘la Pelangocha’: