Actor de ‘Hasta que el dinero nos separe’ sufre negligencia médica durante cirugía; llegó terapia intensiva

En septiembre del año pasado, el querido actor Carlos Ignacio encendió las alarmas tras aparecer en silla de ruedas en las instalaciones de Televisa, San Ángel. La situación desató rumores de que el integrante de ‘Hasta que el dinero nos separe’ enfrentaría dificultades en su estado de salud.

En ese momento, Carlos compartió que padecía de una lamentable escoliosis, condición que le provocó un problemas en la espalda y afectó sus nervios, lo que le impidió caminar.

Ahora, causó conmoción la noticia de que estuvo a punto de morir luego de estar en terapia intensiva por una negligencia médica tras una cirugía.

Así apareció el actor en Televisa / YouTube

¿Qué le pasó al actor Carlos Ignacio, integrante de ‘Hasta que el dinero nos separe’?

En la más reciente entrevista con Matilde Obregón, Carlos Ignacio relató los momentos de terror que vivió después de una intervención quirúrgica que puso en riesgo su vida.

Carlos Ignacio estuvo a punto de morir luego de que un médico lo operara de emergencia de la próstata, lo que lo llevó a sentir un fuerte malestar que lo envió a terapia intensiva.

Carlos comentó que, al sentirse mal, acudió al médico, quien le informó que tenía que ser operado de emergencia. Sin embargo, el procedimiento no fue adecuado.

“Él tenía ultrasonido y me dice que me tiene que operar porque está invadiendo. No me dejó salir del consultorio. Me mete al hospital y en la noche me estaba operando. No me hizo nada, no sé cómo sea la operación, pero no me quitó las cosas y me provocó una estenosis. Entonces haces pipí a chorrito, no haces normal. Se te cicatriza”, dijo.

Carlos Ignacio contó que, tras ser dado de alta sin medicamentos, se trasladó a su casa y presentó temperatura y convulsiones.

“Lo grave es que me manda a mi casa, no me da nada y al día siguiente me empieza una calentura de 40 grados, convulsiones, fatal. Le hablo al cardiólogo y me mandó al hospital. Estuve así de chupar faros porque me dio un preinfarto. Llegué a terapia intensiva y pasé ocho días” Carlos Ignacio

¿Qué pasó con el doctor que operó a Carlos Ignacio de la próstata?

Por otro lado, el también actor de ‘Una familia de diez’ contactó a un especialista, quien le recomendó regresar al hospital. Se recuperó y después lo tuvieron que operar de manera correcta.

Luego de esta terrible experiencia, Carlos Ignacio reveló que procedió legalmente en contra de la persona que lo operó de manera incorrecta. Sin embargo, dijo que no le quitaron su cédula profesional. Actualmente, no sabe nada de él.

