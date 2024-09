Actor de Televisa aparece en silla de ruedas ¡no puede caminar!

El querido actor y comediante Carlos Ignacio, hizo una emotiva aparición en el programa ‘Hoy’ donde reveló detalles sobre su estado de salud tras varios meses alejado de los reflectores.

A su llegada a las instalaciones de Televisa en San Ángel, fue recibido por los reporteros del matutino, quienes no tardaron en notar que el actor se encontraba en silla de ruedas y con varios kilos de más.

Mira: Hijo de Violeta Isfel debuta como actor junto a su famosa mamá

Carlos Ignacio tiene problemas de salud / IG

¿Qué le pasó a Carlos Ignacio?

Con una actitud positiva, Carlos Ignacio compartió que enfrenta una complicada situación debido a la escoliosis, una condición que le provoca un torcimiento en la espalda y afecta sus nervios, lo que le ha impedido caminar. “Me está atacando el nervio ciático en ambas piernas, lo que me está costando mucho trabajo”, explicó el comediante, quien actualmente se encuentra grabando una nueva temporada de ‘Una familia de diez’.

El actor mencionó que la situación ha sido difícil, pero se mantiene optimista en recuperar su salud. “Me pasó lo que dice la canción, ‘la edad se me vino encima’”, comentó, con sentido del humor ante la situación que vive.

Así apareció el actor en Televisa / YouTube

Actualmente el actor está bajo tratamiento que incluye inyecciones desinflamantes, pastillas y masajes terapéuticos, aunque reconoce que la recuperación tomará tiempo.

Carlos Ignacio subió seis kilos, mismos que le atribuyó a su edad y a la rutina de grabaciones en donde no puede cuidar su alimentación adecuadamente.

Checa: Muere querido conductor de televisión; fue hallado con quemaduras en el 90 por ciento de su cuerpo

Hay que recordar que el actor grabó la temporada pasada de la misma forma por la misma afección, por lo que su recuperación no ha sido fácil, pero él mantiene la esperanza de poder volver a caminar y hacer su vida normal.

En otro momento, Carlos dijo por qué le pasó esto: “Dicen que trabajé mucho la columna, todo esto es a resultado de mi trabajo y no cuidarme adecuadamente, por ejemplo en ‘Adorables enemigas’ yo me daba un sentón, cuando me desmayaba, por causar gracia y fueron 900 representaciones que la columna lo resintió un poco y eso con los años te va cobrando factura”.

“Yo era feliz, según yo lo hacía medio truqueado pero siempre te repercute... Bendito sea Dios con masajes, tratamiento y ejercicio se me ha quitado”, añadió, pero en este 2024 continúa con este problema de salud.

Puedes ver: Paola Rojas reaparece en televisión tras su inesperada salida de Televisa