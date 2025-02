Actriz de ‘Hasta que el dinero nos separe’ confirma que su ex, un famoso futbolista, es deudor alimentario

La historia de amor que vivieron Érika García y José Luis ‘el Parejita’ López definitivamente fue muy tormentosa. Se casaron al poco tiempo de conocerse y tuvieron una hija, pero él la engañó e inició los trámites del divorcio sin que ella lo supiera, cuando las cosas aparentemente estaban bien entre ellos.

Luego vino el divorcio y José Luis se quejó públicamente de no poder ver a su hija. La situación se ha dirimido en los juzgados. Hace 1 año una fuente nos contó que ‘el Parejita’ no ha cumplido con las obligaciones económicas de la pequeña.

Erika García se pronuncia sobre el nulo interés de 'el Parejita' por su hija

Érika García revela cómo es su vida como mamá soltera, tras divorcio del ‘Parejita’ López

Al parecer, por indicaciones de sus abogados, Érika no puede hacer declaraciones al respecto, pero hace unos días nos la encontramos y accedió a hablar sobre cómo hace para sacar adelante a su hija siendo madre soltera:

“Ha sido difícil. Con el apoyo de mis papás y de la gente que me quieren mucho, hemos salido adelante. Mi hija es responsable, inteligente, muy querida por todos. A ella no le hace falta nada. Es muy feliz y tiene mucha mamá. Siempre está rodeada de mucho amor”, dijo Érika.

Erika García se pronuncia sobre el nulo interés de 'el Parejita' por su hija

¿Qué dijo Érika García sobre la ayuda económica del ‘Parejita’ López a su hija?

Le preguntamos si ha tenido comunicación con el papá de su hija. Nos dijo: “No, la verdad no. Es un tema que desde hace 10 años no hablo y no hace falta”.

Sobre si él la apoya económicamente dijo:

“Es un tema del que no me gusta hablar, pero la verdad no sabemos nada de él. Yo soy feliz con mi hija. Lo único que agradezco a la vida es que tengo una gran compañera de vida”. Érika García

“Todo lo ven mis abogados y sus abogados. Lo que sucede a través de mi hija lo vemos por medio del juzgado”, agregó.

No han hablado sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo. “Te digo que no lo hemos visto en estos 10 años”.

Erika García se pronuncia sobre el nulo interés de 'el Parejita' por su hija

¿Qué dijo Érika García, ex del ‘Parejita’, sobre regresar a la actuación?

Lo que si tiene muy orgullosa a Érika son los logros de su hija: “Está en El rey león (interpreta uno de los personajes principales). Aún no me la creo. Ella quiere irse a Broadway y estamos muy contentas”.

Le preguntamos que cuándo la volveremos a ver actuar y lo descartó tajantemente. “Ahorita estoy enfocada en mi hija, mi vida. Mi prioridad es ella. Ya vendrán más oportunidades. Las cosas se dan. Cuando es para ti, es para ti. Ni necesitas buscarlo. Las cosas llegan”.

En cuanto a su situación amorosa, nos dijo: “Sigo soltera y ahorita no me hace falta nada más que ver feliz y realizada a mi hija”, concluyó.

Erika García se pronuncia sobre el nulo interés de 'el Parejita' por su hija

¿Cómo fue la relación entre Erika y ‘el Parejita’ López?

MAY 2013. SU PRONTA BODA. S e les empezó a ver juntos en febrero de 2013. Decían que eran amigos, pero al poco tiempo confirmaron su noviazgo. Tres meses después se casaron en Las Vegas, por lo civil.

Decían que eran amigos, pero al poco tiempo confirmaron su noviazgo. MAR 2014. BODA RELIGIOSA. Se casaron en Yucatán, a donde se fueron a vivir por el trabajo de él. Ella ya estaba embarazada y en agosto se convirtieron en padres.

Ella ya estaba embarazada y en agosto se convirtieron en padres. NOV 2015. DEMANDA DE DIVORCIO . Él inició los trámites de separación sin que ella estuviera enterada y fingiendo que todo marchaba bien en su relación.

y fingiendo que todo marchaba bien en su relación. FEB 2018. LEGALMENTE SEPARADOS. José Luis nos confesó que finalmente ya habían firmado el divorcio, pero que no podía ver a su hija.

¿Quién es la actriz Érika García?

Saltó a la fama en 2002 con el personaje de ‘Lolita’, en la telenovela ‘Las vías del amor’.

Le siguieron otros melodramas, como:



Mujer de madera (2004),

Muchachitas como tú (2007),

Hasta que el dinero nos separe (2009),

Dos hogares (2011),

Amores con trampa (2015),

Pasión y poder (2015).

Tierra de esperanza (2023).