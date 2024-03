Parejita López: por ser deudor alimentario, podrían regresarlo de España a México

Hace unas semanas te dimos a conocer que el exfutbolista José Luis ‘Parejita’ López era deudor alimentario y que lleva años sin dar pensión a ninguno de sus dos hijos. Sin embargo, por un amigo de éste nos enteramos de que las cosas podrían complicársele, ya que Laura García, su exesposa, madre de su primer hijo, decidió reactivar el juicio que llevaba contra él.

El exfutbolista ahora vive en España por lo que se emitiría una alerta migratoria para que regrese a México y cumpla con sus obligaciones como padre.

Además, nos enteramos en exclusiva de que, por lo menos en el caso de su hijo con Laura, la cantidad adeudada ¡asciende a alrededor de cuatro millones de pesos!

Nuestra fuente nos contó: “Él ya no vive en México. Desde hace un año se fue España donde trabaja para la empresa de Gerard Piqué. Se casó con la conductora de deportes Olga Puchageva y su intención es quedarse a trabajar como entrenador y no regresar a México para no cumplir con las deudas que tiene con las madres de sus dos hijos”.

Laura García, su primera esposa y madre de su primer hijo, reactivó la denuncia en su contra

Pero esto podría cambiar, de acuerdo con lo que nos platicaron: “La madre de su primer hijo, Laura, había dejado el caso por muchos años en stand by porque ella es una mujer totalmente independiente que ha sacado a su hijo sola.

Ella prefería que su retoño tuviera una buena relación con su padre, aunque eso implicara no recibir nada. Sin embargo, algunos hechos recientes en los que José Luis se ha mostrado alejado de su hijo han hecho que ya no soporte la negligencia. Él se ha burlado de ella diciéndole que, por más que lo denuncie, no va a poder contra él. Hasta la ha amenazado con que tiene influencias que lo van a ayudar”.

Laura ha decidido reactivar la demanda que tiene contra él desde hace más de diez años. El caso por fin está avanzando. En las próximas semanas estaría por girársele una alerta migratoria para que venga a nuestro país a saldar su deuda, que en 2014 era de 800 mil pesos.

Parejita López será denunciado por Laura

Pero a la fecha se incrementó a cerca de cuatro millones de pesos. Además, ella lo va a denunciar por violencia de género y violencia vicaria”.

La situación para el ‘Parejita’ se puede tornar muy difíciil. “Esto ya es un procedimiento penal. Se solicitala alerta migratoria y, si no responde, se gira una orden de comparecencia. Puede llegar a levantarse una alerta de la Interpol. Está fuerte la cosa. Él debe tomar en serio esto porque lo podrían correr de la empresa de Piqué por esta situación y en México podría llegar a la cárcel”.

