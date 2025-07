Hija de Alfredo Adame admite que su exesposa, Mary Paz Banquells, fue la mujer más importante en su vida

Aunque han pasado siete años desde su polémico divorcio, hasta Vanessa, la hija mayor de Alfredo Adame, reconoce que Mary Paz Banquells fue la mujer más importante en la vida del actor. ¡Y lo dice con todas sus letras!

Y es que, aunque el exconductor suele ser el rey del escándalo, esta vez sorprendió al reaparecer en una entrevista junto a su hija Vanessa, quien casi nunca da declaraciones, pero rompió el silencio para limpiar la imagen de su papá. A su lado, aprovechó para confirmar algo que muchos ya sospechaban: Mary Paz dejó una huella imborrable en el corazón de Adame , más allá de los pleitos y las broncas mediáticas.

Alfredo Adame avergonzó a su hija, ¿por qué? / Redes sociales

¿Qué dijo la hija de Alfredo Adame sobre su papá y su exesposa?

Vanessa, la primogénita del también conductor, se sentó frente a la periodista, Matilde Obregón, en una entrevista que nadie esperaba. A pesar de que ha mantenido su vida fuera del ojo público, esta vez decidió hablar, y no fue por capricho ni fama. Según ella misma explicó, lo hizo por dos razones muy claras: el cariño que le tiene a la periodista y, sobre todo, para defender a su padre de las críticas y escándalos que lo han perseguido.

“Mi papá siempre ha sido el mismo, nada más que aprendió a capitalizar la controversia”, dijo sin rodeos. Aseguró que, detrás del personaje gritón que vemos en redes y televisión, hay un hombre que nunca ha dejado de ser el padre responsable que ella conoció. “No es un señor que llega a la casa a mentarnos la madre a todos, como la gente cree”, expresó con franqueza.

Te puede interesar: Hijo de Alfredo Adame, Sebastián, confiesa que por Ricky Martin supo su orientación

Alfredo Adame habla de las remodelaciones que hizo en su casa / Francisco Mancera

Te puede interesar: Alfredo Adame le dio la bendición con beso al luchador Konan big y las redes explotaron: VIDEO

¿Qué dijo la hija de Alfredo Adame sobre Mary Paz Banquells y la relación con su papá?

Aunque Vanessa admitió que con Mary Paz Banquells ella nunca tuvo una relación cercana (“ni fu ni fa”, fueron sus palabras exactas), no dudó en reconocer que su vínculo con su padre era el más importante de todos . Recordó que, aunque su madre María Luisa Castillo también fue significativa, con Banquells, Alfredo Adame compartió 25 años de su vida y tuvo tres hijos, lo que habla de un lazo más profundo y duradero.

“Yo creo que es la relación más importante que ha tenido mi papá. En su momento, mis padres se quisieron mucho, pero con Mary Paz construyeron una vida entera. Fueron 25 años juntos. Es obvio que fue su gran amor”, afirmó con total seguridad.

Te puede interesar: La hija de Alfredo Adame pasó vergüenzas por su culpa: “Imagínate el bullying que me hicieron” VIDEO

Ninel Conde y Alfredo Adame / Redes sociales

¿Vanessa, hija de Alfredo Adame, mantiene contacto con sus hermanos menores, pese a que él los desconoció?

Vanessa también se sinceró sobre su relación con los hijos que su padre tuvo con Mary Paz. Aclaró en una entrevista reciente, aunque los quiere muchísimo, no mantiene contacto con ellos desde hace tiempo y fue tajante al decir: “Los quiero infinitamente. Yo no me peleé con nadie”, dejando claro que su postura siempre ha sido mantenerse al margen de los conflictos familiares.

Sin embargo, lo que Vanessa no mencionó, pero el público no olvida, es que Alfredo Adame fue quien rompió toda relación con sus hijos menores desde hace años. En enero de 2022, el actor declaró públicamente que los había “desconocido” y “desheredado” desde hacía más de un año, asegurando que “no llevan mi sangre” y que ya no formaban parte de su vida ni de su testamento.

Estas declaraciones se dieron después de varios enfrentamientos familiares que comenzaron tras su divorcio con Mary Paz en 2018, cuando Adame decidió dejar fuera de su herencia tanto a su exesposa como a los hijos que tuvo con ella, afirmando con todas sus letras que no quería volver a saber de ninguno.

Además, compartió un recuerdo muy íntimo que dejó a más de uno con el ojo “Remi": El día de la boda de Vanessa con Rodrigo Ruiz, su padre Alfredo Adame llevó un disco de José Luis Perales para que bailaran juntos “¿Y cómo es él?”. Aunque no sea de muchas palabras ni caricias, Vanessa recordó ese momento como una de las pocas veces que vio a su padre realmente emotivo.

Te puede interesar: ¿Alfredo Adame y Ninel Conde juntos? Actor confiesa que estuvo a punto de ser “infiel” con la cantante