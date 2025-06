¿Alfredo Adame y Ninel Conde juntos? Actor confiesa que estuvo a punto de ser “infiel” con la cantante

Ninel Conde vuelve a dar de qué hablar. Tras la reveladora entrevista con Yordi Rosado, en la cual, entre otras cosas, aseguró que su polémica de decir ‘surimi’ cuando era ‘tsunami’ fue un “invento” de Daniel Bisogno, ahora se dice que le coqueteó a Alfredo Adame mientras era un hombre casado.

Esta revelación fue hecha por el mismo exparticiparte de ‘La casa de los famosos All-stars’, quien no tuvo reparos en hablar sobre su “casi romance” con la llamada ‘Bombón asesino’.

Ninel Conde / Redes sociales

¿Ninel Conde quería ser la ‘amante’ de Alfredo Adame?

En una reciente entrevista para ‘Venga la alegría’, Alfredo Adame contó que, hace algunos años, coincidió con Ninel Conde en una novela en la que estaba trabajando. Según el actor, entre grabaciones, se echaban “miraditas”.

Alfredo Adame “Ninel Conde estaba como extra en una novela donde yo estaba. Nos echabamos ojitos. Incluso, me dio su teléfono. Yo la llegué a llamar alguna vez”

El también estrella de realities afirmó que, tras convivir un tiempo, se dio cuenta de que su relación “no iba a funcionar”, ya que él estaba casado.

“No iba a funcionar. Además, yo estaba casado en ese momento. Sí, exactamente (estuve a punto de ser infiel). Yo la vi muy guapa y todo, y, como la manzana de Adán, me gustó mucho. Estaba guapísima”, expresó.

¿Por qué Ninel Conde y Alfredo Adame no fueron pareja?

Aunque se dijo estar a punto de “caer en la tentación”, reiteró que se resistió para no poner en riesgo su matrimonio, además de que consideraba que Ninel Conde era muy joven para él en aquel entonces.

“Me llamaba la atención un desliz, además con una mujer tan guapa, pero estaba jovencita, y yo sentí como que no. Cualquier otro, se hubiera dejado ir”, concluyó.

Hasta el momento, Ninel Conde no se ha pronunciado ante lo dicho por Alfredo Adame. Cabe destacar que ambos coincidieron en la novela ‘Bajo el mismo rostro’, estrenada en 1995. En aquel entonces, el actor estaba casado con Mary Paz Banquells, y Ninel tenía 19 años.

Ninel Conde y Alfredo Adame / Redes sociales

¿Quiénes fueron las esposas de Alfredo Adame?

Alfredo Adame estuvo casado en dos ocasiones. La primera con Diana Golden, con quien se casó en 1988 y tuvo una hija. Se divorció en 1990. Su segundo matrimonio fue con Mary Paz Banquells y duró 25 años. Con ella tuvo tres hijos.

Con sus exesposas ha tenido problemas, pues Adame ha hablado muy mal de ellas en su momento. Tampoco tiene relación con sus hijos varones.

En una reciente entrevista para TVNotas, el actor ha dejado claro que no le interesa reconciliarse con sus tres hijos, fruto de la relación con Banquells, a quienes incluso ya no considera como parte de su familia.

“Dejé ser padre de 3. Ahora vuelvo a ser padre de 3: De mi hija y de mis 2 nietos, sin demeritar a mi yerno. Me ilusiona sentirme el padre de ellos, porque no me buscan por dinero o interés, sino por amor, por cariño”, puntualizó.

