Ninel Conde asegura que la polémica del ‘surimi’ fue una broma de Daniel Bisogno: “Yo nunca lo dije”

La actriz y cantante Ninel Conde rompió el silencio sobre una de las burlas más persistentes de su carrera: la falsa confusión entre “surimi” y “tsunami”, que circula en redes sociales desde hace más de una década.

En entrevista con Yordi Rosado, la intérprete del “Bombón Asesino” responsabilizó a a Daniel Bisogno, quien falleció en febrero de este año, de haber iniciado una broma que desencadenó una oleada de bullying en su contra.

Ninel aseguró que nunca cometió ese error, pero el comentario del conductor en ‘Ventaneando’ en 2011 terminó siendo aceptado como verdad. Desde entonces, la actriz ha sido blanco constante de memes, burlas y señalamientos por un episodio que, según sus propias palabras, nunca ocurrió.

Mira: ¿Ninel Conde admitió que le robó a Alejandra Guzmán? “No tengo más que decir": VIDEO

Ninel Conde / FB: Ninel Conde

¿Ninel Conde dijo surimi en vez de tsunami?

Durante la conversación publicada el 8 de junio, Ninel Conde recordó que la frase errónea surgió durante una emisión de ‘Ventaneando’, donde Bisogno bromeó diciendo:

“Como diría mi Ninel, que siente mucho lo del surimi”, en referencia al tsunami en Asia.

Esta supuesta confusión fue atribuida a la actriz sin ninguna prueba, y ella misma ha ofrecido una recompensa pública.

“De las primeras cosas que sucedieron con esta ola de las redes sociales fue el tema del famoso surimi, que fue mi primer ataque de bullying fuerte, que dije surimi en lugar de tsunami… que nunca lo dije. Fue una cuestión que mi querido Bisogno, que en paz descanse, se le ocurrió decir y se volvió una falsa verdad” Ninel Conde

“Me hicieron mucho bullying. Ahí fue una de las partes que me afectó mucho. Me sentí golpeada hasta que caí a la lona. Más abajo no puedo estar”.

Mira: ¿Ninel Conde irá a cárcel? Su exabogado planea demandarla por incumplimiento de contrato, según reportes

El cirujano ‘de las estrellas’ analiza los cambios físicos de Ninel Conde. / Redes sociales/ Archivo

¿Ninel Conde le guarda rencor a Daniel Bisogno por inventar lo del surimi?

Aunque admitió que el ataque mediático la dejó emocionalmente afectada, Ninel Conde aseguró que no guarda resentimientos y por el contrario se expresó con mucho respeto del conductor: “Decidí no tomármelo personal, porque no era verdad”.

También compartió cómo los comentarios negativos sobre su inteligencia o manera de expresarse afectaron su autoestima:

“Puede parecer una tontería, pero en su momento fue un ataque muy fuerte: ‘qué tonta, no tiene cerebro. Qué tonta, qué torpe’. Podré tener mis bajones emocionales, pero no me considero una persona tonta porque tengo un raciocinio trabajado y ese ataque fue muy duro en su momento. Se empezó a hacer el boom de las redes sociales”.

Mira: Ninel Conde quiere hacer música cristiana y hasta invitó a Thalía a colaborar con ella ¿Ya respondió?

Daniel Bisogno / Facebook: Ventaneando

Ninel revela cómo superó el bullying masivo en redes por el ‘surimi’

Lejos de quedarse con el papel de víctima, Ninel decidió sacar provecho de la situación:

“Dije: ‘Esto ya fue, ya pasó. No me voy a dejar aplastar’. Me sirvió para hacer publicidad, comerciales, y hasta burlarme de eso en algunos sketches. Lo capitalicé”, dijo en tono firme.

Sin embargo, admitió que los ataques aún dejan huella:

“Me causa incomodidad porque atacan a un personaje, pero yo, Ninel Conde, sigo siendo un ser humano. Me dolía, aunque ahora lo pueda ver con otra óptica. En ese momento no supe cómo defenderme, ni tenía las herramientas emocionales”.

La actriz concluyó que, aunque ha aprendido a separar su imagen pública de su ser personal, los juicios masivos en redes son un fenómeno que siguen causando daño: “Por más que uno quiera hacerse fuerte, hay momentos en que sí te pega”.

Mira: Ninel Conde reacciona presunta relación entre su ex e Irina Baeva: ¡Se deshace en halagos!