Ninel Conde reacciona presunta relación entre su ex e Irina Baeva: ¡Se deshace en halagos!

La actriz y cantante Ninel Conde está feliz porque pronto estrenará su propio reality show. Desde hace unos días, la también conocida como ‘Bombon asesino’, está realizando la promoción de su futuro programa, en donde asegura se podrán ver los aspectos más íntimos de su vida. Con este motivo, Ninel fue invitada al programa ‘El gordo y la flaca’ en donde habló sobre la buena relación que lleva con el empresario Giovanni, su ex y papá de su hijo.

Ninel Conde fue cuestionada en ‘El gordo y la flaca’ por la supuesta novia de su ex, la actriz Irina Baeva. / Redes sociales.

¿Cómo fue la relación de Ninel Conde y Giovanni, padre de su hijo, y por qué terminaron?

Ninel Conde y el empresario Giovanni comenzaron su relación sentimental a finales de 2013, poco después de que ella se divorciara. En febrero de 2014, Ninel hizo pública su relación con el empresario a través de redes sociales, y en marzo se dio a conocer que estaba embarazada de él. Su hijo nació hacia finales de ese año.

La relación tuvo varios altibajos, incluyendo acusaciones públicas, conflictos legales por la custodia de su hijo, y breves intentos de reconciliación. Aunque en algunos momentos parecían haber retomado su relación, nunca lograron una estabilidad duradera. La separación definitiva ocurrió en 2017 y estuvo motivada por acusaciones de violencia. Ninel Conde denunció violencia física y psicológica en su contra. Aunque él negó estas acusaciones, la situación derivó en una larga batalla legal por la custodia de su hijo en común.

Ninel Conde no quiso hablar sobre la presunta relación que el papá de su hijo tendría con Irina Baeva. / Redes sociales.

¿Qué opina Ninel Conde sobre la presunta relación entre su ex e Irina Baeva?

La actriz de 48 años confesó que ella no opina de la vida sentimental de su ex, pero le agradeció por formar a su pequeño como un niño con valores. “Lo que él tiene, pues qué yo te puedo decir… es a lo más valioso en mi vida, que es mi hijo, y que lo tiene a su cuidado, y que lo ha hecho muy bien, y que lo está haciendo un niño súper, súper, pues espectacular”, dijo.

Ninel puntualizó que respecto al encontronazo que tuvo Giovanni en el aeropuerto de la ciudad de México, comparte con su ex que no es algo que un pequeño tenga que enfrentar: “Esas cuestiones que le pasaron en el aeropuerto, coincidimos él, como su padre, yo, como mamá, que no estuvo nada bonito que pues, que el niño, estuvo en medio de todo eso. De eso sí te puedo hablar, pero de la vida privada de su papá yo no me meto ni opino ni nada”, indicó.

Recordemos que luego de dicho incidente, el empresario organizó una comida para las mamás de los reporteros involucrados y les ofreció una disculpa delante de ellas. Ahí, aunque no habló de su relación, dejó ver que hay algo más que una amistad con la actriz Irina Baeva.

“Yo creo que es un tema que no es algo que me corresponde opinar porque ya no está dentro de mi presente él como pareja, pero sí como el padre de mi hijo”, explicó Ninel sobre la supuesta relación que hay entre el empresario y Baeva.

Ninel Conde sólo dijo cosas buenas de su ex, el presunto nuevo novio de Irina Baeva. / Redes sociales.

¿Qué problemas han tenido Ninel Conde y su ex, Giovanni?

En el popular programa de Univision, Ninel aseguró que cualquier batalla que haya protagonizado con Giovanni en el pasado también ha quedado atrás. Recordemos que protagonizaron una fuerte disputa legal por la custodia de su hijo. Las autoridades determinaron que el menor viva con el empresario.

“Todos cometemos errores en la vida y todos nos trenzamos, y en el momento, pues nos dejamos llevar por situaciones que el día de hoy uno entiende que, pues pudo haber uno evitado, pero, pues, el pasado ya no se puede regresar”, sentenció, dejando claro que sus batallas legales con su ex habían llegado a su fin.

“Mira, yo de la perspectiva, desde mi punto de vista, yo no toco esos temas porque creo que no es algo que a mí me compete. Yo respeto esas cuestiones”, mencionó una vez más sobre la vida sentimental de Giovanni.