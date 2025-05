Ex de Ninel Conde se disculpa con medios y habla como nunca antes de Irina Baeva y Geraldine Bazán; esto dijo

El empresario Giovanni M, ex de Ninel Conde y presunta actual pareja sentimental de Irina Baeva, tuvo un acercamiento a la prensa este fin de semana. Con motivo del Día de las Madres, el reconocido empresario organizó una comida para la prensa en donde aprovechó el encuentro para disculparse con el gremio y hablar, como pocas veces, de su vida privada. ¿Qué dijo?

Giovanni reacciona a supuesta relación con Irina Baeva / Redes sociales

¿Quién es Giovanni M, el empresario vinculado a famosas como Ninel Conde, Geraldine Bazán e Irina Baeva?

Giovanni es un inversionista, empresario y activista social comprometido con diversas causas. Fue creador de la campaña #QuédateEnCasaYoTeApoyo. Es licenciado en Derecho y maestro en Administración Pública y Finanzas. Medina ha participado también como columnista en diversos medios de comunicación especializados como ‘El financiero’.

Ha sido vinculado sentimentalmente con varias famosas como: Romina Mircoli, la hija de Dulce fue la pareja de Giovanni en el 2012. Mantuvo una relación Ninel Conde en el 2017, juntos procrearon a su hijo quien vive con él. Se rumoró que mantuvo un corto romance con Geraldine Bazán y actualmente podría ser el nuevo galán de Irina Baeva. Aunque no lo han hecho público oficialmente, han sido captados juntos en diversas ocasiones, incluso en viajes al extranjero.

Giovanni es licenciado en Derecho y Maestro en Administración Pública y Finanzas. / Redes sociales.

¿Por qué se disculpó el ex de Ninel Conde con la prensa?

Hace unas semanas, Giovanni e Irina fueron captados cuando llegaron al aeropuerto de la Ciudad de México. Ahí, protagonizó un zafarrancho con la prensa nacional al pedir a reporteros que no cuestionaran por su vida privada.

“Por favor, respeten. Traigo a mi hijo, eh. Respeten, por favor. Respeten. Son muy irrespetuosos. ¿Saben una cosa? Nosotros siempre los hemos respetado.”, dijo el empresario a los reporteros que los rodeaban. Cuando le preguntaron si hay romance con Baeva, el empresario añadió un tajante: “Eso es algo que a ti no te interesa”.

Hace unos días, Irina fue vista en su regreso a México, después de unas vacaciones en Roma junto al empresario. Ahí se mostró cortante con la prensa y aseguró que no hablaría de su vida privada, pero remarcó que se encuentra muy feliz junto a su nuevo galán.

Ahora, el empresario sorprendió al ofrecer una disculpa a los medios de comunicación por lo ocurrido en el aeropuerto, durante una comida a la que convocó a los medios, dedicada a las mamás por el 10 de mayo, Día de las Madres.

“Nosotros siempre hemos tenido una buena relación. Muy sana, muy de amigos, a raíz de lo que pasó, de estos encuentros en el aeropuerto, hice una reflexión. La más importante es que: ustedes siempre me extendieron la mano cuando vivía un momento muy importante en mi vida y muy legitimo. Caí en la reflexión que nunca les di las gracias como debí hacerlo. Siempre se puede hacer un alto en el camino cuando una relación se está desgastando (…) No me quita nada verlos a los ojos y pedirles frente a sus mamás, una disculpa”, dijo el empresario.

La pareja ha sido captada en diversas ocasiones aunque aún no han confirmado un noviazgo. / Redes sociales.

¿Qué dijo Giovanni sobre Irina Baeva, confirmó su relación?

El empresario se mostró además, muy cercano en una ronda de preguntas y respondió sobre la relación que existe con la actriz Irina Baeva. Aunque remarcó que mantendrá todos los detalles en la intimidad, dejó ver que las cosas van de maravilla entre los dos. “Cómo la ves tú. Es una gran mujer Irina. Hay algo que sí les puedo decir. Yo la admiro mucho. Es una chava que vino desde el otro lado del mundo y ella sola salió adelante”, dijo.

“Es muy buen momento para platicar de esto, nos están viendo muchísimas mujeres, uno de los valores que más valoran en un hombre. En cuanto las relaciones personales es lo mismo, hay que respetar a las mujeres, no sólo en cuestión pareja. No platico de esos temas por respeto a ellas. En la experiencia que he tenido, estas cosas sí es importante mantenerlas de dos”, agregó.

De paso, Medina fue cuestionado sobre la presunta ayuda que habría dado a Irina en su proceso de naturalización como ciudadana mexicana. Algo que desmintió y afirmó que la ayuda que brindó a la intérprete fue por un tema de acoso.

“No era eso, ella estaba sufriendo algún tipo de acosos. Era un tema de seguridad. Lo de la nacionalización lo está haciendo por el amor que tiene a México. Hay gente en la cárcel porque la estaban extorsionando, hubo que salvaguardar su seguridad. Vivimos en un país de leyes y a eso nos tuvimos que apegar”, refirió.

Sobre los constantes ataques de los que ha sido blanco Irina, Giovanni también externó su opinión y lamentó que muchos de estos malos comentarios provengan de mujeres hacía Baeva: “Vi otros ataques en redes. La violencia contra la mujer no necesariamente viene de un hombre. No se trata de demandarnos y denunciar nada más. Se trata de construir una sociedad mejor”.

“No me tocó, son temas de los que no puedo hablar”, dijo sobre las presuntas infidelidades de exrelaciones de Irina.

¿Qué dijo Giovanni sobre Geraldine Bazán y las polémicas declaraciones que hizo, su madre, Rosalba Ortiz sobre él?

Semanas atrás, la señora Rosalba Ortiz, mamá de Geraldine Bazán dijo que Giovanni era un ‘gigoló’ que sólo buscaba relacionarse con mujeres famosas, por lo que la prensa no perdió la oportunidad de cuestionar su opinión al respecto.

“De Geraldine, nunca he platicado esto. Es una persona que le he tenido mucho cariño. De mí sólo se ha llevado atenciones y buenos tratos, así como de mi hijo. Es triste que por personas que no tengo el gusto de conocer, haya un desgaste. De mi parte, todo mi respeto a ambas. Tiene bastante que no la contacto pero repito, todo mi cariño”, puntualizó.