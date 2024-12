Irina Baeva vuelve a ser captada con el ex de Ninel Conde ¿Confirmaron romance?

Hace unas semanas, Irina Baeva estuvo en el ojo del huracán debido a que desató rumores de un romance con el ex de Ninel Conde. ¡Ambos fueron captados juntos en Las Vegas!

Recordemos que Javier Ceriani pudo documentar para ‘Chisme no like’ el momento en que ambas personalidades caminaban juntos en un evento de ‘la Ciudad del pecado’.

Aunque las especulaciones apuntaron a que la actriz rusa y el también ex de Geraldine Bazán iniciaron una relación amorosa, Irina descartó que exista algo más que una amistad entre ellos.

Irina Baeva y el ex de Ninel Conde vuelve a ser captados juntos / IG: @irinabaeva

¿Qué dijo Irina Baeva sobre una supuesta relación con el ex de Ninel Conde?

A través de un encuentro con la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Irina Baeva desmintió su supuesto romance con Giovanni. ¡Aseguró que estaba soltera!

“En este año hemos hablado muchísimo de mi vida personal, y me gustaría decirles: Estoy soltera. Estoy enfocada en mí, en mi trabajo, en mis proyectos profesionales”, dijo.

“Este año me retó a muchos escenarios nuevos que yo jamás me esperé que fueran a suceder, pero no es nada malo. Todo en la vida es aprendizaje. Lo estoy tratando de tomar como tal. Me estoy enfocando en estar en paz, en estar tranquila, estar trabajando fuera de mi zona de confort”, agregó.

Por su parte, el ex del Bombón asesino’ no habló con respecto a este escándalo. Sin embargo, ¡los volvieron a captar juntos!

Irina Baeva y ex de Ninel Conde son captados en una posada muy juntos

En esta ocasión, volvieron a crecer los rumores de una nueva relación entre ellos dos. ¡Los volvieron a captar juntos!

Aunque han sido muy herméticos y mesurados con el asunto, un paparazzi pudo documentar que andaban muy acompañados en una reunión navideña de amigos y compañeros de Baeva.

Pese a que Giovanni e Irina no compartieron algunos momentos de esta fiesta en sus redes sociales, la cuenta de ‘la Reina venenosa’ en Instagram se encargó de difundir la fotografía.

En la imagen se puede ver al empresario y a la actriz disfrutando de un momento ameno con la compañía de otras personas, tales como Brandon Peniche y Kristal Cid, su esposa.

Según la fuente, la mayoría tenía instrucciones de que el ex de la cantante y Baeva no salieran en las fotos, pero no se logró.

“Irina Baeva si se llevó a Giovanni Medina a la posada con los compañeros del jale, ¿Y tú, amika? Te avergüenzas de tu hombre..”. Reina venenosa

Agregó: “Todes y todas cuidando de que no saliera Giovanni en video o fotos y Trazzzz...”

Al momento, ninguno de los dos se ha pronunciado con respecto a una relación entre ellos. ¿Confirmarán su romance?

Así fue el momento: