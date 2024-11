Geraldine Bazán reacciona al supuesto romance entre Irina Baeva y Giovanni Medina, con quien estaba saliendo

La actriz Geraldine Bazán no pudo evitar mostrar su sorpresa e incredulidad tras enterarse de que Irina Baeva, ex del padre de sus hijas, estaría saliendo con otro de sus ex, el empresario Giovanni Medina.

Después de que se dieran a conocer las imágenes del supuesto romance entre Irina y Giovanni, quien estuvo saliendo con Geraldine hace un año, la exparticipante de ‘La casa de los famosos’, se encontró con la prensa en el aeropuerto y fue cuestionada acerca de su opinión al respecto.

¿Cómo reaccionó Geraldine Bazán al saber que su ex, Giovanni Medina, ahora saldría con Irina Baeva?

Cuando Geraldine Bazán fue cuestionada por los medios sobre la nueva relación entre Irina y Giovanni, la actriz soltó una risa de incredulidad. Con una sonrisa en el rostro, Bazán comentó: “¿A poco? Pues está chistoso, ¿no?”.

La actriz, a quien hace un año captamos en plan romántico con el ex de Ninel Conde, prefirió no profundizar en el tema y apresuró su paso cuando los periodistas insistieron sobre su vida amorosa de la que ha optado por no hablar ante la prensa desde su mediática ruptura con su famoso exesposo quien comenzó una relación con Irina Baeva al terminar su romance con ella.

Hace unos días, Geraldine comentó que se siente “muy bien y feliz” en lo personal, pero dejó claro que no hablaría más sobre su vida privada. “En temas de amor, yo estoy bien, y si hay alguien, no voy a dar detalles”. Ahora, al preguntarle sobre el corazón, la actriz dijo: "¿Cuándo les he contado yo esas cosas?”, mientras se retiraba del lugar.

El encuentro entre Irina Baeva y Giovanni Medina no ha pasado desapercibido en redes y ya compararon la situación con lo que sucedió con las actrices Adianez Hernández y Larisa Mendizábal, siendo que la primera se casó con Rodrigo Cachero, quien a su vez es expareja de Larisa y luego le fue infiel años más tarde con Augusto Bravo, quien era la pareja de Mendizabal.

Hace un año se dejaron ver juntos en varias ocasiones / Instagram

Captaron a Irina Baeva y Giovanni Medina muy juntitos, ¿hay amor?

Medina es conocido por su vínculo con Ninel Conde, quien es madre de su hijo. Luego, el empresario dio de qué hablar al dejarse ver junto a Geraldine en público y aunque ninguno de los dos confirmó su relación, en TVNotas te mostramos las pruebas de su romance.

A un año de esto, Giovanni Medina fue captado junto a Irina Baeva en un área exclusiva de 45 mil dólares en un antro de Las Vegas luego del Gran Premio de la F1 que se celebró en aquella ciudad.

El programa ‘Chisme no like’ dio a conocer las imágenes después de que su conductor Javier Ceriani se los encontrara y les preguntara por su romance, aunque el empresario contestó: “No vamos a platicar”.

Más tarde, en el programa ‘Sale el sol’, Gustavo Adolfo Infante ventiló que él está muy enamorado y que “llevan tiempo saliendo”.