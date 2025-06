Mamá de Geraldine Bazán habla de su distanciamiento de la actriz y dice: “Yo no me arrepiento”

La relación entre Geraldine Bazán y su madre, Rosalba Ortiz, ha sido complicada. En su momento, la propia actriz reconoció que estaba distanciada de su mamá. Si bien no quiso hablar mucho del asunto, dejó ver que todo se debió a las constantes declaraciones que hacía su madre a la prensa.

“Sobre todo por cuestiones mediáticas que no tenían nada que ver conmigo, pero parecía que sí. Le pedí de todas las maneras posibles, llorando, rogando, en reclamo, de todas las formas posibles que dejara de dar declaraciones y demás y bueno, pues no sucedió”, declaró hace algunas semanas.

Geraldine sostuvo que, pese a todo, quiere mucho a su mamá y espera que, en el futuro, pueda reflexionar sobre sus acciones para poder reconstruir la relación que siempre han tenido.

¿Qué dijo la mamá de Geraldine Bazán sobre el distanciamiento de su hija?

En un reciente encuentro con la prensa, la mamá de Geraldine Bazán empezó diciendo que siempre le deseará lo mejor a su hija, a pesar de todo: “Yo no, yo no la tengo. Ella siempre está en mi radar”, dijo.

A diferencia de lo que dijo su hija, doña Rosalba aseguró que no existe ningún distanciamiento entre ella y la actriz. Incluso sostuvo que esta le habló tras el incidente que sufrió en su más reciente viaje a Japón.

Mamá de Geraldine Bazán “No hay ninguna ruptura. De hecho, ya ven que hubo un rumor ahí, que se había muerto, que había tenido un accidente. Ella me llamó para a decirme: ‘Mamá, está saliendo esto. Yo estoy bien. No te preocupes’. Eso es todo”

Aunque negó una separación, dejó ver que su única prioridad es que la actriz siga cerca de Dios: “Y mira, mientras que ella no se distancie de Dios, Dios con ella, ¿quién contra él?”, agregó.

¿Mamá de Geraldine Bazán se arrepiente de sus comentarios?

Pese a que los comentarios que ha hecho en el pasado pudieron haber provocado un problema con su hija, doña Rosalba dijo no sentirse arrepentida. Incluso, afirmó que le duele más ver que Geraldine Bazán se queda callada ante las diversas polémicas que ha enfrentado a lo largo de su carrera, principalmente con el padre de sus hijas.

“No, yo no me arrepiento de nada de lo que he dicho ¿Qué si yo siento feo? No, yo sentía más feo que ella no decía nada, entonces nada más”, concluyó.

Hasta el momento, Geraldine Bazán no ha hecho alguna declaración sobre lo dicho por su madre, pero se espera que, en algún momento, aclare este asunto.

¿Qué se sabe sobre el aparente distanciamiento entre Geraldine Bazán y su mamá?

En su momento, la periodista Mandy Fridmann informó que Geraldine Bazán y su madre ya llevan dos años sin hablarse. También mencionó que la actriz no permite que doña Rosalba vea a sus nietas.

Presuntamente, el único contacto que tendrían sería mediante el hermano de la celebridad, a quien le pregunta cada cierto tiempo si su madre necesita algo.

“La única comunicación que pueden tener, por llamarla comunicación, es a través de Ángel, el hermano de Geraldine. Le preguntaría cada tanto: ‘¿mamá necesita algo?’, más nada. No está de acuerdo Geraldine con nada de lo que dice la mamá”, indicó.

Según la comunicadora, Bazán se hace responsable de los gastos de su mamá. Sin embargo, ya la “bloqueó de todos lados”.

