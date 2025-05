Geraldine Bazán prefiere no tener relación con su mamá por el momento

Geraldine Bazán se ve involucrada en una polémica. En esta ocasión por el supuesto distanciamiento con su madre, doña Rosalba Ortiz.

De acuerdo con la información de la periodista Mandy Fridmann, la actriz, presuntamente, llevaría dos años sin hablarle a su progenitora, a quien tampoco le permitiría tener contacto con sus hijas.

“Una fuente muy cercana, no diré el nombre, me confirmó que Geraldine Bazán y Rosalba llevan muchos años sin relación, pero, específicamente, dos años que no se hablan. La bloqueó en el teléfono, de redes, de todos lados”, indicó en la emisión más reciente del programa de YouTube de Javier Ceriani.

Mamá de Geraldine Bazán / Redes sociales

No te pierdas: Geraldine Bazán confiesa si ha sido infiel en sus relaciones

¿Por qué Geraldine Bazán y su mamá estarían distanciadas?

Según Fridmann, Geraldine tomó la decisión de cortar contacto con su madre debido a las constantes declaraciones que hacía sobre ella. Y es que la también modelo, supuestamente, le suplicó a Rosalba que dejara de hablar sobre su vida privada, pero esta última habría hecho caso omiso.

Mandy Fridmann “Ella habló muchas veces con doña Rosalba, le pidió que no diera declaraciones, que no hablara por ella, que no contara cosas que, en su mayoría, ni siquiera eran ciertas. Se lo dijo de buena manera, se lo dijo seria, se lo dijo de mala manera, hasta que al final decidió dejarle de hablar”

Pese al distanciamiento, Bazán seguiría al pendiente de las necesidades económicas de su madre. La periodista indicó que solo tienen “contacto” mediante el hermano de la celebridad.

“La única comunicación que pueden tener, por llamarla comunicación, es a través de Ángel, el hermano de Geraldine. Le preguntaría cada tanto: ‘¿mamá necesita algo?’, más nada. No está de acuerdo Geraldine con nada de lo que dice la mamá”, puntualizó.

Checa: ¿Geraldine Bazán se reconciliará con su ex? Ella lo apoyó cuando Irina Baeva no lo hizo, revelan

¿Geraldine Bazán respaldará a su madre si la llegan a demandar?

De igua forma, Fridmann comentó que, presuntamente, la actriz no se involucrará, en caso de que su mamá reciba una demanda por las declaraciones que ha hecho sobre otros artistas. Esto, en referencia a las recientes palabras que dijo acerca de Giovanni supuesta pareja de Irina Baeva.

Y es que, en su momento, Rosalba aseguró que Giovanni le envió un mensaje advirtiéndole que no hablara sobre él o, en caso contrario, podría ejercer acciones legales en su contra.

“Me aseguraron que, si demandan a Rosalba, Geraldine no se piensa meter. Lo que le dijo Geraldine a esta persona (la fuente) es que ‘es de su cosecha y ella se tendrá que hacer cargo de la demanda porque yo no tengo nada (que ver)’”, resaltó.

Cabe destacar que, en su momento, se dijo que Bazán habría intentado tener algo con Giovanni hace algunos años, que las cosas no habrían funcionado y que, supuestamente, no habrían terminado las cosas de manera cordial.

Mamá de Geraldine Bazán / Redes sociales

¿Qué ha dicho la mamá de Geraldine Bazán sobre el supuesto distanciamiento con su hija?

Hasta el momento, ni Geraldine Bazán o su mamá se han pronunciado ante su presunto distanciamiento. Sin embargo, la señora Rosalba es muy conocida en el medio artístico por dar sus opiniones directas sobre temas relevantes.

En su momento, la mamá de la actriz reconoció que a su hija no le gustaba que hablara sobre su vida privada. No obstante, resaltó que jamás la ha intentado “censurar”.

“Si digo que sí, dicen que me censura; si digo que no, a ella no le gusta. Obviamente, a los hijos no les gusta que las madres comenten sobre su vida”, manifestó en su momento.

Mira: ¿Karime y Nicola son pareja?: “Hay una relación bonita”