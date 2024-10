Mamá de Geraldine Bazán pide una disculpa a su hija por ventilar la mala relación con su padre

Recientemente, la señora Rosalba Ortiz, madre de la actriz Geraldine Bazán, ha causado revuelo al revelar que su hija mantiene una relación distante con su padre. En una reciente entrevista, la mamá de Geraldine ventiló que este ha optado por no mantener contacto con ellas, incluyendo a sus nietas, lo que ha dejado a muchos cuestionándose sobre la dinámica familiar.

Cuando la prensa abordó a Geraldine para preguntarle sobre su relación con su padre, la actriz reaccionó con evidente incomodidad y se negó a entrar en detalles.

“Chicos, esos temas nada que ver. Lo que podemos platicar es sobre lo que pasa ahorita, me ocupo en mi chamba. No quiero hablar de esos temas para generar polémica; si no es de trabajo, pues no”, respondió, subrayando su deseo de evitar la controversia y centrarse en su carrera.

Mamá de Geraldine Bazán pide una disculpa por ventilar fracturada relación con su padre

Ante la reacción de su hija, doña Rosalba no tardó en ofrecer una disculpa, aunque también defendió la necesidad de hablar sobre verdades difíciles.

“Es el caso de muchas mujeres en nuestro país. Bueno, hija, discúlpame, te lo tengo que volver a decir, pero son cosas que son verdad y a veces las verdades no pecan, pero incomodan”, comentó.

Además, doña Rosalba aseguró que su hija no la censura y que respeta sus opiniones, aunque es consciente de que a Geraldine no le gusta que se ventilen temas familiares.

“Si digo que sí, dicen que me censura; si digo que no, a ella no le gusta. Obviamente, a los hijos no les gusta que las madres comenten sobre su vida”, explicó, reconociendo la complejidad de la relación madre-hija en este contexto.

En un tono más positivo, doña Rosalba también compartió su orgullo por los logros de su hija. “Estoy contenta porque Geraldine se realiza como madre, productora, actriz e influencer. Ahorita va a estar en una telenovela con el Güero Castro”, concluyó, mostrando su apoyo incondicional hacia la carrera de su hija.

¿Qué dijo Doña Rosalba sobre Geraldine Bazán y su padre?

La madre de Geraldine reveló más detalles sobre la relación entre su hija y su progenitor. En una entrevista con el programa ‘Venga la alegría’, doña Rosalba confesó que la relación ha estado fracturada durante años y que el padre de Geraldine no se involucra en sus vidas.

“Mi hija tiene a su papá, pero su papá no hace nada ni le importa”. Geraldine Bazán

Doña Rosalba también compartió una conversación que tuvo con Geraldine sobre la situación: “Yo le decía a mi hija ‘háblale a tu papá porque es tu cumpleaños, háblale a tu papá que es Navidad’, hasta que ella me dijo ‘no, mamá, si él no me busca, yo por qué lo tengo que buscar.

"Él no me da ni un quinto ni para la escuela, ni me da dinero para comer, ni me pregunta si estoy bien. Nunca ha sabido si estoy enferma o no, ¿por qué yo tengo que estarlo buscando?’, y yo dije ‘¡ay!’”,dijo la señora Ortiz.

