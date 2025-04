Geraldine Bazán confiesa si ha sido infiel en sus relaciones

En una reciente visita al programa ‘Miembros al aire’ en donde Geraldine aprovechó para divertirse y compartir algunos detalles de su vida privada. Ahí, los conductores no pudieron evitar tocar el tema de la infidelidad y de una manera divertida la cuestionaron sobre si ha puesto los cuernos.

La actriz compartió una divertida entrevista con un programa de televisión. / Instagram.

¿Geraldine Bazán ha sido infiel?

En la conversación con los conductores del programa ‘Miembros al aire’ de Unicable, tajante, Bazán dijo que nunca se ha atrevido a engañar a ninguno de sus novios (ni a su ex), e incluso ironizó al respecto y bromeó sobre que quizá eso le había faltado.

“No, la neta, no. La verdad es que yo no he sido infiel, tal vez eso me faltó…”, dijo entre risas Bazán.

Geraldine aseguró que nunca ha puesto los cuernos. / Instagram.

¿Geraldine Bazán tiene novio?

Aunque han existido rumores entorno a su vida sentimental, lo cierto es que Geraldine no ha abierto su corazón nuevamente. Eso sí, tuvo sus dates con Giovanni, quien, curiosamente ahora se ha visto muy cerca de Irina Baeva. Irina está soltera desde hace tiempo y también confesó hace poco que ha sufrido infidelidades y violencia de sus exparejas.

Ante ello, Geraldine reaccionó con una sonrisa irónica, semanas atrás, cuando fue cuestionada sobre su punto de vista respecto a la presunta nueva pareja: : “¿A poco? Pues está chistoso, ¿no?”, dijo entre risas nerviosas.

Ahora, en el programa de Unicable, Geraldine confesó que sí busca un novio pero el que se apunte debe cumplir con un requisito estricto. Debe ser un hombre maduro.

“Yo lo que sí, no importa la edad, que sea hombre, no un niño. Eso sí, no tiene nada que ver la madurez con la edad. Hay unos de 50 que, por Dios, que los ayuden, y hay chavos de 35, 36 que son independientes. Eso quiero, un hombre. No importa la edad…”, aseguró.

La actriz Geraldine Bazán, de 42 años, confesó si ha sido desleal en sus relaciones sentimentales. / Instagram

¿Qué busca Geraldine Bazán en un hombre?

La actriz, que resultó con el corazón roto cuando terminó la relación con el papá de sus hijas, y hace unos meses reveló estar distanciada de su mamá, ya está más que lista para comenzar una relación de nuevo. Geraldine a asegurado en más de una ocasión que no está cerrada a la posibilidad de rehacer su vida en el plano sentimental pero para que eso ocurra, el candidato deberá cumplir con lo que Bazán busca en el hombre de sus sueños.

“Yo ya tengo hijas. Ya me divorcié. A lo mejor sería una dinámica distinta a cuando yo no me había casado… Es más maduro, más consciente…”, expresó.

“Yo ya estoy buscando una pareja, un hombre que me tome de la mano, que ya tenga también su vida hecha para compartirla, porque yo ya tengo dos hijas y él también tiene que entender que mi prioridad siempre (son mis hijas). Ellas aún dependen de mí…”, dijo meses atrás en el pódcast de Matías Ferreira, al que acudió como invitada.

