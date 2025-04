Irina Baeva rompe el silencio: terminó una relación porque él le fue infiel “Todo el mundo está enterado”

Irina Baeva, a quien desde diciembre se ha visto muy cerca de Giovanni, ex de Ninel Conde, habló por primera vez sin filtros sobre infidelidades y violencia que ha sufrido de exparejas. Durante su aparición en el programa Montse & Joe, la actriz se mostró más abierta que nunca y reveló que ella ha sufrido en relaciones amorosas pero que las ha terminado.

Además, Baeva admitió que no suele hablar públicamente de sus relaciones amorosas, pero esta vez quiso romper el silencio por una razón poderosa: apoyar a otras mujeres que pasan por situaciones de infidelidades como la que ella dijo que ha sufrido.

“La única razón por la cual terminó (una relación) son las infidelidades de las cuales todo el mundo está enterado” Irina Baeva

Su sinceridad dejó en shock a la audiencia, que llevaba meses preguntándose por qué Irina se habría separado para poner punto final a su historia de amor.

“Así pasaron las cosas, ni modo. En mi ingenuidad las analizo, las interiorizo, pero no me gusta externarlo, y entiendo por qué las mujeres no lo quieren hacer (hablar de cuando su pareja les es infiel)”, dijo, visiblemente conmovida.

Irina Baeva / FB: Irina Baeva

¿Irina Baeva vivió violencia?

Uno de los momentos más duros y sinceros de la entrevista fue cuando Irina confesó que, en una relación anterior, vivió distintos tipos de violencia, aunque en su momento no los supiera identificar.

“Hasta el año pasado viví varios tipos de violencia de los cuales no me daba cuenta. No física. No hemos llegado ahí”, reveló.

“Pero sí decidí no permitirlo más, pero ahora volteo a ver y me acuerdo y la sensación y cómo me sentía, lo que estaba pasando, de verdad digo: ‘¡Wow! Cómo pude haber permitido tanto’”, expresó. Irina Baeva

Irina Baeva importante decisión / Redes sociales

La actriz relató que fue un mensaje el que la hizo abrir los ojos y tomar una decisión definitiva. “Fue un tema que rebasó, muy irrespetuoso, todo verbal, pero tengo claro ese momento. Iba en mi camioneta. Vino un mensaje y dije: ‘Es hasta aquí’”, recordó.

Ese instante fue determinante para ella, aunque también admitió que no fue fácil.

“Este momento lo debes de vivir tú y puede pasar mucho tiempo (para salir). A mí me costó muchísimo tiempo (darme cuenta). Cuando sucedió, fue, literal, de tajo”.

¿Quién es la pareja de Irina Baeva actualmente?

A pesar del dolor que implicó terminar una relación larga y pública, Irina Baeva se encuentra en un momento de transformación personal, y al parecer, con nuevo galán.

En febrero pasado, Irina Baeva y Giovanni Medina desataron rumores de haberse casado, tras ser vistos muy juntitos en los últimos meses. María Luisa Valdéz aseguró que existen pruebas de esta unión matrimonial en Dubái.

Giovanni reacciona a supuesta relación con Irina Baeva / Redes sociales

Aunque ambos han negado que hay una relación más allá de la amistad, Giovanni e Irina Baeva fueron captados por TVNotas la tarde del sábado 29 de marzo. La lente captó a Irina Baeva y a Giovanni muy a gusto en las competencias de salto de caballos que se llevaron a cabo en el Campo Marte.

Aunque ninguno de los dos tuvo alguna muestra de cariño y la actriz rusa intentó pasar desapercibida con unos lentes de sol, se confirmó que se trata de ambas personalidades compartiendo de un momento ameno juntos que solo desato especulaciones de una relación