Kimberly la más preciosa rompe en llanto y confirma separación de Óscar Barajas

“Kimberly, La más preciosa”, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida personal. Tras varias idas y venidas en su relación con Óscar Barajas, su esposo, la influencer confirmó en una reciente transmisión en vivo que la pareja ha decidido separarse definitivamente. Este anuncio llega apenas meses después de que Óscar revelara que habían dado una segunda oportunidad a su matrimonio con una relación abierta y nuevos acuerdos para salvar su amor.

Con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos, Kimberly compartió su sentir con sus seguidores, mostrando la vulnerabilidad que no suele mostrar en sus publicaciones.

“Tengo que ser chingona y enfocarme en mi trabajo y pedirle a Dios y al universo que me mande todo lo bonito”, expresó, dejando claro que aunque duele, es momento de soltar y buscar su propio bienestar.

Mira: Wendy Guevara y Paola Suárez revelan por qué Kimberly ‘La más preciosa’ ya no trabaja con ellas ¿Hubo robo?

Kimberly la más preciosa y Óscar Barajas posando en su boda. / Instagram: @kimberly_lamaspreciosa

“Kimberly, La más preciosa” anuncia ruptura de Óscar Barajas

En un emotivo live, Kimberly reveló que la relación con Óscar Barajas ya no continúa. “Claro que me duele, hermanas, fue con la persona con la que conviví, despertaba, dormía, me bañaba... o sea, sí me duele, pero tengo que aprender a soltar a las personas y que también esas personas tengan lo mejor y lo bonito, que les lleguen muchas bendiciones”, confesó entre lágrimas.

La influencer también aclaró que la ruptura fue consecuencia de conflictos y rumores de infidelidad que afectaron la confianza entre ambos.

“A él no lo abandoné, que se haga su novela. Él siempre creyó a la gente lo que le decían y quería que yo aceptara cosas que yo no hacía, comadres”, comentó con tristeza. Kimberly, La más preciosa

Según Kimberly, Óscar le mencionó que le habían enviado supuestas pruebas de una infidelidad, pero al pedirle que se las mostrara, él se negó, lo que generó aún más tensiones. Óscar dejó la casa para irse a vivir con su madre, aunque Kimberly aseguró que la información que le pasaron no es verdad.

“Mi conciencia está tranquila, no tengo nada que estar alegando. Le dije: ‘sabes qué, entonces créele a la gente y no me creas a mí’. Para no hacerme la vida imposible, dejé que se haga su novela y me dijo que se iba a ir con su mamá”, relató.

Mira: Wendy Guevara revela por qué se alejó de Kimberly ‘La más preciosa': “Ella no era así”

¿Por qué terminaron Kimberly, La más preciosa y Óscar Barajas?

Esta no es la primera vez que la pareja termina. En enero pasado, Óscar Barajas anunció en exclusiva a TVNotas que su matrimonio con Kimberly Irene, con quien se casó el 9 de diciembre de 2023 en León, Guanajuato, había llegado a su fin por problemas graves. Óscar reveló que tomó la decisión por “infidelidad, humillaciones y maltratos físicos”.

Sin embargo, en junio, sorprendieron al anunciar que retomaban su relación bajo nuevos acuerdos, con una dinámica abierta para respetar sus espacios y libertad. “Definitivamente, ya llegamos a acuerdos. La relación ha cambiado un poco. Acordamos que Kimberly no revisará lo que yo haga o con quién me vea, y viceversa”, explicó Óscar entonces, asegurando que la relación era diferente y más flexible.

A pesar de los esfuerzos por rescatar su matrimonio, ahora todo parece indicar que ambos decidieron tomar caminos separados definitivamente.

Mira: El esposo de Kimberly ‘La más preciosa’ revela el infierno que vivió en un anexo y cómo ella lo rescató

Óscar Barajas y Kimberly ‘la más preciosa’ divorcio / Redes sociales

Óscar Barajas confirma ruptura con Kimberly, La más preciosa

En un reciente live, Óscar Barajas confirmó que ya no vive con Kimberly y que decidió alejarse para darle espacio y permitirle crecer. Con un tono conciliador y visiblemente emocionado, le deseó lo mejor a la influencer y aseguró que cierra un ciclo con ella.

“Me voy, me retiro sinceramente de su lado porque no quiero ser un impedimento, esa piedrita en el zapato, porque ella tiene que crecer e irse para arriba y sé lo que va a lograr. Gracias por lo mucho o poco que pasamos y que sea muy feliz, y que esa otra persona que llegues a conocer te lleve a las estrellas, porque no te pude llevar. Amigos, yo cierro ese ciclo con Kimberly”, compartió.

Ambos parecen apostar por la sanación personal y profesional, dejando atrás las diferencias y enfocándose en un futuro separado pero con respeto mutuo.

Mira: Kimberly Irene, ‘La más preciosa’, reaparece con Óscar, en la Basílica de Guadalupe tras anunciar separación