Esposo de Kimberly ‘La más preciosa’ acusa a la influencer de “infiel”; afirma que ya se separaron

Otro capítulo se cierne en el polémico romance entre Kimberly Irene ‘La más preciosa’ y su esposo, Óscar Barajas. En esta ocasión, el influencer compartió que Kimberly le había sido infiel y por ello decidió separarse de ella definitivamente.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que se da un problema entre ellos. Hace algunos meses, la creadora de contenido anunció que se “había dado un tiempo” con su esposo, luego de que Evelin ‘la Mamita’ Hernández exhibiera una foto de Óscar besando a otra mujer.

“Miren, ahorita nos dimos un tiempo. Me duele decirlo, pero creo que es lo mejor. Es lo mejor para ambos. Yo sé que mucha gente me apoya, me decía eso: ‘Dense un tiempo o ya déjense’... Bueno, hermanas, creo que aquí hasta que uno de los dos se harta o ve la realidad uno al otro”, manifestó Kimberly.

¿Qué ha pasado entre Kimberly ‘La más preciosa’ y Óscar Barajas?

Poco después de eso, se les vio juntos en la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, lo que se comenzó a especular una reconciliación entre ellos.

No obstante, ninguno de ellos dio declaraciones en ese entonces, por lo que no se ha confirmado si continúan separados o no.

Recordemos que, tras darse a conocer la polémica foto de Óscar con una mujer misteriosa, la amiga de Wendy Guevara afirmó que él era una buena persona y hasta dejó claro que está dispuesta a apoyarlo para resolver sus problemas.

En tanto que Barajas admitió que sí le fue infiel a su esposa. De acuerdo con el joven, sus acciones fueron motivadas por el alcohol y el deseo de darle celos a Kimberly.

“Sí amigos, la verdad yo hice eso como para darle celos, pero, pues, salió mal todo. Salió con otra cara de la moneda, y pues resulta que hay gente, que no quiero decir nombres, que bien saben que ahora ya están embarrándose, que dicen que yo estuve con ellos”, indicó.

Óscar Barajas acusa de infiel a Kimberly ‘La más preciosa’

En medio de todo este escándalo, se viralizó un video compartido por Óscar, en el cual declara que la separación con la influencer es definitiva, ya que, supuestamente, ella le fue infiel. Incluso dijo tener pruebas de ello.

Óscar Barajas, esposo de Kimberly “Me enojé, lloré y ni modo, amigos, no pasa nada. La vida sigue. Muchos van a decir: ‘Otra vez’. No, realmente esto es definitivo. Ya no hay vuelta de hoja”

Y añadió: “Realmente conozcan a las personas. No crean que solamente por ver los videos o solamente a través de una pantalla, no... Las personas son c…".

Internautas festejan la “decisión” de Óscar Barajas

Aunque, aparentemente, Óscar quería lograr simpatía con su video, ocurrió todo lo contrario, pues la mayoría de los internautas afirmaron que Kimberly estará “mucho mejor” sin una persona que “le impide brillar”.

Cabe mencionar que, desde el inicio de su relación, la gran mayoría de los usuarios le han recomendado a la creadora de contenido que se aleje de Barajas, pues consideran que él solo quiere aprovecharse de ella.

Algunos comentarios que se podían leer en el video son:

“Ojalá y sea la definitiva. Felicidades, Kimberly, vuelve a resurgir”

“Ya no hay vuelta de hoja”

“Es una relación muy tóxica por ambas partes. Mejor cada quien por su lado”

“Como ya tiene dinero, ya no hay algo que lo detenga”

“¿A poco solo la puedes engañar tú?

“Fue por celos, así como tú”

“Se ve que es un aprovechado”

Hasta el momento, Kimberly no se ha pronunciado ante lo dicho en este video. No obstante, algunos usuarios afirman que el clip es “viejo”.

