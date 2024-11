Kimberly ‘La más preciosa’ confirma que ‘se separó' de Óscar Barajas, su esposo: “Es lo mejor”

Kimberly Irene, mejor conocida como ‘la más Preciosa’, confirmó a sus seguidores que ella y su esposo, Óscar Barajas, no están juntos en estos momentos.

La influencer compartió con sus fans que enfrenta una fuerte crisis matrimonial con Óscar. Por esta razón, tomaron la decisión de tomarse “un tiempo” a casi un año de su boda.

Evelin ‘la Mamita’ Hernández arremete contra el esposo de Kimberly por serle infiel

Hace unas semanas, Óscar Bajaras, esposo de la creadora de contenido, estuvo enredado en la polémica. Evelin ‘la Mamita’ Hernández, arremetió en su contra por haberle sido infiel a Kimberly.

A través de un live con sus seguidores, Evelin se dijo muy molesta con Barajas por “humillar” a Kimberly de esa manera. ¡Mostró la foto de Óscar en pleno beso con otra mujer!

“Kimberly no es mi amiga tan cercana, pero la estimo. Me gustaría que si estoy saliendo con una pareja y lo mantengo, por lo menos me respete. Si va a ser una persona mantenida, que dice que trabaja y no trabaja, mientras yo salgo a partirme la madre, prefiero no tener nada. Pero todavía malagradecidos”. Evelin ‘la Mamita’ Hernández

Por su parte, Wendy Guevara compartió que habló con ‘la más Preciosa’ y se desahogó con ella, pese a que están distanciadas

Esposo de Kimberly Irene admite que le fue infiel

Después de estar envuelto en el escándalo, Óscar salió a hablar de lo sucedido y, en un principio, señaló que todo se trataría de puros chismes. No obstante, por las innumerables críticas que recibió, admitió que sí le fue infiel a su pareja “para darle celos”.

A través de su cuenta de Instagram, Óscar dijo:

“Pues sí, tuve una pequeña diferencia… Yo me fui a la casa de un amigo a tomar, me eché unos tequ... a gusto y pues se desató todo ese show. Dicen que las fotos de Instagram, que no sé qué. Sí amigos, la verdad yo hice eso como para darle celos, pero, pues, salió mal todo. Salió con otra cara de la moneda, y pues resulta que hay gente, que no quiero decir nombres, que bien saben que ahora ya están embarrándose, que dicen que yo estuve con ellos”. Óscar Barajas

En ese momento, Kimberly no había salido a dar declaraciones sobre esta situación. Sin embargo, usuarios en redes sociales le aconsejaron que termine su matrimonio. Esto por las innumerables polémicas que han tenido a lo largo de su relación de pareja.

Kimberly ‘la más Preciosa’ confirma que se ‘separó’ de Óscar Barajas, su esposo

A varios días de esta situación, Kimberly, por fin, rompió el silencio. La influencer dio a conocer a sus seguidores que se dio “un tiempo” con Óscar.

“Miren, ahorita nos dimos un tiempo. Me duele decirlo, pero creo que es lo mejor, es lo mejor para ambos. Yo sé que mucha gente me apoya, me decía eso, ‘dense un tiempo’ o ‘ya déjense... Bueno, hermanas, creo que aquí hasta que uno de los dos se harta o ve la realidad uno al otro. O sea, son muchas cosas que uno pasa en las relaciones, creo que yo, mi vida privada, yo de mi parte, sí la he estado cumpliendo”. Kimberly

Pese a la infidelidad, Kimberly aseguró que Barajas “es una buena persona”. Sin embargo, necesita “ayuda” con un tema privado.

“Óscar es buena persona, no les digo que es mala, creo que todos cuando estamos enojados somos malas personas, pero hay un problema con Óscar, el cual ya es muy privado y eso no lo voy a platicar, prefiero yo ayudarlo, espero que se deje, yo lo he platicado con él, y pues sí se deja ayudar”, agregó.

Kimberly ‘la más Preciosa’ rompe en llanto

Luego de confirmar su aparente “separación”, Kimberly Irene comentó, entre lágrimas, que buscará trabajar en ella misma.

“Ahorita, tengo que pensar en mí, primero en mí y después en mí, y el llorar, se los juro que ya había llorado todo el día, pero aquí me atrevo porque ya, porque mi cuerpo ya está lleno. Mi hueco ya está lleno, comadres, ya no puedo. Por eso estoy haciendo en vivos para distraerme, ustedes también son mi terapia, así como dicen que yo soy su terapia, ustedes son para mí comadres”, concluyó.

