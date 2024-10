Óscar Barajas admite infidelidad a Kimberly ‘La más preciosa’ ¿Divorcio?

Kimberly Irene, mejor conocida como ‘La más preciosa’, enfrentaría fuertes obstáculos en su matrimonio. Su esposo, Óscar Barajas, fue captado en pleno peso con otra mujer.

Hace un par de días, se filtró en redes sociales una fotografía de Barajas siéndole infiel a su esposa. Según Wendy Guevara y Evelyn ‘la Mamita’ Hernández esto sucedió en una fiesta.

Wendy Guevara envía su apoyo a Kimberly ‘La más preciosa’

En un en vivo con sus seguidores, la influencer contó que, pese a estar distanciadas, habló con Kimberly a modo de apoyo. Aseguró que se desahogó con ella. “Yo como amiga para lo que me ocupe”, dijo.

Eso no es todo, la también ganadora de ‘La casa de los famosos México’, confesó que Salma, su amiga, le dijo que Óscar la invitó a la fiesta en la que sucedió todo. No obstante, se negó debido a que no hay ningún vínculo entre ellos. Por esta razón, corrió a contarle lo sucedido a Kimberly.

Evelin ‘la Mamita’ Hernández se lanza contra Óscar Barajas

Por su parte, Evelin, también amiga de Kimberly, no tardó en arremeter en contra de Óscar. Señaló que humilló a su esposa de manera pública. Además, dijo que no es la primera vez que Barajas insinúa infidelidades hacia su esposa.

Por otro lado, apuntó que, desde que son pareja, ‘La más preciosa’ se vino abajo.

“Desde que Kimberly está contigo, se vino para abajo… Es más, desde que andabas con ella, le dije: ‘Déjalo, ese cab... no te quiere’, porque una persona que te graba en tu momento más vulnerable no te quiere. Desde que él llegó, Kimberly se vino para abajo. Yo no quería hablar porque una se mete, y al final de cuentas van a seguir juntos. Si ella no quiere dejarlo, van a seguir ahí, y una va a quedar mal. Pero te quería contestar eso de que tú no te juntas con nosotras; no te juntas con nosotras porque nosotras no te lo hemos permitido”. Evelin ‘la Mamita’ Hernández

Óscar Barajas admite que le fue infiel a Kimberly ‘La más preciosa’

Aunque Óscar Barajas se defendió de las especulaciones de que le fue infiel a su esposa. Incluso, calificó de “chisme” esta polémica situación. Ahora, ¡admitió que sí traicionó a Kimberly Irene!

Luego de las contundentes declaraciones de Wendy y Evelin, Barajas dio su versión de los hechos en un par de historias.

A través de su cuenta de Instagram, el joven aceptó que se besó con otra mujer, pero esto solamente para darle celos a Kimberly, debido a que enfrentan una crisis en su matrimonio.



“Pues sí, tuve una pequeña diferencia… Yo me fui a la casa de un amigo a tomar, me eché unos tequ... a gusto y pues se desató todo ese show. Dicen que las fotos de Instagram, que no sé qué. Sí amigos, la verdad yo hice eso como para darle celos, pero, pues, salió mal todo. Salió con otra cara de la moneda, y pues resulta que hay gente, que no quiero decir nombres, que bien saben que ahora ya están embarrándose, que dicen que yo estuve con ellos”. Óscar Barajas

Tras esta fuerte revelación, Kimberly ‘La más preciosa’ no ha salido a dar declaraciones sobre el rumbo que tomará su matrimonio después de la infidelidad de Óscar. ¿Habrá divorcio?

Sin embargo, quienes sí reprobaron contundentemente esta situación fueron los seguidores de ‘las Perdidas’. Aseguraron que Óscar Barajas es “mala influencia” para Kimberly. No obstante, pese a esta polémica, muchos negaron que exista un divorcio.

“Ahora la culpa es de otros no de él, al final seguirán juntos porque son tóxicos entonces mejor que ya no les den foco y listo”, “Ay no, espero que con esto Kimberly sí lo deje”, “Kimberly estaba muy bien sola, Óscar la arruinó”, “Para qué le dan importancia al tema si ya sabemos que Kimberly lo va a perdonar”, fueron algunos comentarios.

