Tunden a Briggitte Bozzo por comportamientos “cariñosos” con Mario Bezares; ¿Brenda reaccionó?

Briggitte Bozzo está bajo el ojo del huracán. La actriz venezolana recibió contundentes críticas en redes sociales debido a su “extraño” comportamiento con Mario Bezares, ganador de ‘La casa de los famosos México’.

Si bien, el team ‘Mar’ todavía protagoniza grandes momentos juntos. Su éxito en el reality de Televisa derivó a que todos los integrantes de este equipo tengan la oportunidad de trabajar juntos en algunos proyectos de la televisora.

Recordemos que Arath de la Torre confirmó que Karime Pindter, Mario Bezares, Gala Montes y Briggitte Bozzo, así como él, formarán parte de la nueva versión de la obra de ’La señora presidenta’. Incluso, en TVNotas te contamos que ‘Mayito’ no está de acuerdo con que el conductor de ‘Hoy’ sea el protagonista.

Llueven críticas a Briggitte Bozzo por comportamiento ”cariñoso” con Mario Bezares

Además de la controversia que te contamos en TVNotas entre Arath y Mario, en redes sociales, circuló un video en el que Bozzo tiene polémicos acercamientos con Bezares. Incluso, frente a la esposa del ganador del reality, Brenda.

En las imágenes se puede ver al cuarto ‘Mar’ en plena lectura de los shows que darán en un futuro. Sin embargo, lo que llamó la atención fue la actitud totalmente cariñosa de Briggitte hacia Mario. En dicho clip se ve cómo la venezolana no para de abrazar y dar besos a su excompañero.

Según usuarios, no es correcto que Bozzo tenga tantas muestras de cariño con Bezares y menos enfrente de su esposa.

“Brenda no está soportando los cariños de Briggitte”, “Pues es que seamos realistas, su papá no es, y aunque no me cae bien Brenda, es su esposa y por respeto Briggite debería de medirse con los cariñitos, aunque no lo haga con malicia”, “O sea se ve mal Briggitte encimosa con Mario, un señor que no es nada de ella y ni porque sutilmente la quiere jalar Brenda se quita que horror”, “Es una tontería que una chava, sólo por decirle que lo quiera como un papá, va a estar besuqueándolo así”, se lee en los comentarios.

Sin embargo, hubo quienes recordaron que Briggitte siempre se condujo de esta manera con todos sus compañeros de ‘Mar’. Incluso, manifestó su cariño hacia Mario debido a que lo consideró como un padre por protegerla y quererla.

¿Brenda Bezares reaccionó a los cariños de Briggitte hacia su esposo?

Aunque Brenda no habría hablado directamente de dicha situación, su expresión corporal dijo más que mil palabras, según cibernautas.

Y es que en video se aprecia que Brenda les lanza miradas y, en un momento, decidió tomar la mano de Briggitte. Esto para que supuestamente no tocara a su esposo. No obstante, ninguno de ellos ha respondido a estas críticas.

Mario Bezares está molesto con Arath de la Torre por ser el protagonista en ‘La señora presidenta’

En este martes de TVNotas te contamos que una persona cercana al team ‘Mar’ nos dijo que no todo es miel sobre hojuelas entre los exintegrantes de ‘La casa de los famosos México’.

Mario no estuvo nada contento con que el papel protagónico en ‘La señora presidenta’ se lo quedara Arath de la Torre. ¡Pensó que él sería el protagonista! ¿Qué más nos dijo la fuente de TVNotas? Da clic y entérate de todo.



