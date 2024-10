Jorge ‘Coque’ Muñiz da más detalles de la boda entre Mónica Noguera y Erik Rubín

Jorge ‘Coque’ Muñiz volvió a dar controversiales declaraciones sobre la supuesta boda entre Erik Rubín y Mónica Noguera. ¿Es real este romance?

El cantante y actor mexicano desató rumores de que la conductora de Imagen TV y el exintegrante de ‘Timbiriche’ muy pronto se unirían en matrimonio.

Jorge ‘Coque’ Muñiz deja al descubierto que Mónica Noguera y Erik Rubín se casarán

Jorge asistió como invitado al noticiero en el que es conductora Mónica en Imagen. En medio de la plática, destapó que la famosa le dio detalles de que se casaría con Erik después de su participación en la obra ‘Jesucristo, superestrella’.

“Acabo de ver en la tele que Erik Rubín dijo que se iba a casar con Mónica. Le hablé a Mónica y ¿sabes qué me dijo?: ‘Deja que acabe Jesucristo, superestrella”. Jorge ‘Coque’ Muñiz

Mónica Noguera / Facebook: Mónica Noguera

Pese a que la presentadora le respondió a ‘Coque’ que “no se va a casar”, el video con estas declaraciones causó total revuelo en las redes sociales. Según internautas, los rumores del pasado sobre un romance entre Mónica y Erik, serían reales.

Y es que, hace unos años, ‘Chisme no like’ destapó que Noguera fue la supuesta tercera en discordia en el matrimonio de Erik. Sin embargo, ellos mismo negaron la veracidad de esta información.

Erik Rubin ex integrante de Timbiriche. / Instagram: @erikrubinoficial

Coque Muñiz revela detalles de la supuesta boda de Erik Rubín y Mónica Noguera

Ahora, el intérprete de ‘En un rincón del alma’ volvió a revelar detalles de lo que sería la supuesta boda de ambas personalidades.

En una plática con Maxine Woodside en ‘Todo para la mujer’, Muñiz tocó el tema de la unión matrimonial de Mónica y Rubín. ¡Dejó boquiabiertos a todos con sus declaraciones!

En un principio, ‘Coque’ negó haber sido el responsable del rumor sobre una relación entre ellos. Incluso, recalcó que él le preguntó a Noguera sobre la boda. Sin embargo, poco después, ¡dijo que él sería el padrino!

“No es cierto, yo no dije. Yo le pregunté a Mónica en un programa que sí era cierto que si se iba a a casar o no y hasta ahí quedó el chiste y hace unos días aparece que yo voy a decir cuándo es la fecha”. Jorge ‘Coque’ Muñiz

Agregó, en tono de broma: “Es más, yo voy a ser el padrino de bodas. Es más, no son ni novios, pero sí se casan que nos inviten”.

Coque Muñiz / Facebook: Jorge ‘Coque’ Muñiz

Sin más, en redes sociales reiteraron que todo se trataría de un chiste entre la expresentadora de ‘De primera mano’ y él. No obstante, la situación se salió de control. Sin embargo, la ex de Rubín se manifestó a las especulaciones. Aseguró que no es posible que Erik se case de nuevo.

“Pues yo creo que (Coque) estaba bromeando porque no, no es así. La verdad, creo que, si Erik tuviera una nueva pareja o algo, estaría padrísima Mónica, porque Mónica es una chava encantadora, tipaza, pero no, no es así, absolutamente no”, dijo la conductora de ‘Hoy’.

Además, Mónica Noguera rompió el silencio y aclaró el tema de su supuesta boda con Erik.

Erik Rubín / FB: Erik Rubín

¿Qué dijo Mónica Noguera sobre su supuesta boda con Erik Rubín?

Por su parte, Mónica Noguera reposteó en su cuenta oficial de Instagram las declaraciones de la conductora de ‘Hoy’. ¿Qué fue lo que dijo? ¡Da clic y entérate de todo!

