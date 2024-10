¿Nicola Porcella rechazó a Marie Claire? Revelan que el conductor no quiso un romance con la venezolana

Nicola Porcella ha estado envuelto en la controversia últimamente. El actor peruano fue expuesto de haber despotricado en contra de Wendy Guevara y Agustín Fernández supuestamente para impresionar a una actriz.

‘Kadri paparazzi’ hizo público un video de la polémica conversación del ahora conductor de ‘Hoy’ en la que supuestamente habla mal de sus amigos, con quienes comparte vivienda. En la plática, Nicola se habría quejado de los controversiales hábitos de Wendy y Agustín en su hogar. ¡Aseguró que no tiene privacidad!

Nicola Porcella niega haber arremetido contra Wendy Guevara y Agustín Fernández

Por su parte, Wendy Guevara compartió en un en vivo con sus seguidores que Nicola ya les había explicado lo sucedido. Según la influencer, todo se trataría de un malentendido.

“Nosotros nos amamos y nos avergonzamos, a veces yo de Agus, a veces yo de Nicola, y a veces yo de mí, pero no hagan caso, hermanas”, dijo Guevara.

Wendy Guevara / Instagram: @soywendyguevaraoficial

Asimismo, el actor peruano remarcó que tal conversación está “sacada de contexto”. Mencionó que este tipo de videos solo buscarían crear una enemistad con el argentino y la creadora de contenido.

“Otra vez regresar a la misma angustia que viví en Perú. Ellos saben de lo que estaba hablando”, mencionó Nicola en un en vivo con sus seguidores.

Nicola Porcella / FB: Nicola Porcella

Wendy Guevara dice que Nicola Porcella rechazó a Marie Claire por esta contundente razón

En medio de toda la controversia, en redes sociales círculo un video en el que Wendy Guevara diera a conocer que Nicola Porcella quiso tener un romance con Marie Claire Harp. Sin embargo, hubo una situación que habría terminado con sus planes de tener una relación. ¿Qué pasó?

En un live con sus seguidores, la influencer reveló que su excompañera y ahora panelista de ‘La casa de los famosos México’, tenía interés por Nicola. Sin embargo, algo sucedió entre ellos que esta relación no se pudo dar.

“Marie Claire, nada que ver. Ella quería con Nicola y Nicola la bateó a Marie Claire. La verdad es que descubrimos que… Es como hermafrodita y Nicola ya no quiso con Marie Claire por eso”. Wendy Guevara

Facebook: Marie Claire Harp

Agregó: “Con razón se nos hacía muy raro, tan grandota. Nicola me platicó: ‘No, pues, fíjate que yo iba a empezar a salir a con la Marie Claire’. Nico me dijo: ‘No, oye… yo me metí al cuarto con Marie Claire y después abrió sus asifor y que se le vio como un chicharito’. Entonces, Nicola por eso corrió de Marie Claire… Marie Claire lo decepcionó”.

Concluyó: “(Nicola me dijo) ‘No, Wendy, ya no quise con eso. ¿Yo qué hago?’. Y yo le dije: ‘Ay, bebé, pues es que tú también tienes la culpa por andar de cal... con la Marie Claire’. Con razón, está soltera, pues los viejos se asustan”.

Rápidamente, estas declaraciones se hicieron virales en redes sociales. Algunos reprobaron que Wendy Guevara exponga de esa manera a su “amiga”, así como otros señalaron que todo se trataría de una broma por parte de la influencer, ya que ambas personalidades se llevan así de pesado.

¿Marie Claire Harp y Nicola Porcella ya se pronunciaron?

Al momento, ninguno de los dos implicados se ha pronunciado a las fuertes declaraciones de Wendy Guevara. Eso no es todo, ‘la Perdida’ tampoco ha aclarado si sus palabras fueron una broma para sus seguidores. ¿Habrá pleito?

