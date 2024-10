Mónica Noguera rompe el silencio sobre la boda con Erik Rubín

Mónica Noguera y Erik Rubín acapararon titulares tras rumores de un supuesto romance entre ellos. En el pasado se dijo que la conductora de Imagen TV habría sido la tercera en discordia en el matrimonio del cantante. Entonces, ambos negaron su supuesta relación extramarital. Incluso, Mónica dijo a TVNotas que, en ese entonces, sostenía un romance de nueve años con el francés Julien Bertrand. El afamado cantante Jorge ‘Coque’ Muñiz lanzó un polémico comentario que habría dejado al descubierto que Erik y Noguera no solo sostenían un amorío, sino que también ¡llegarían muy pronto al altar!

Mónica Noguera y Erik Runbín / IG: @erikrubinoficial / @monanoguera

Jorge ‘Coque’ Muñiz hace fuerte revelación sobre boda entre Mónica Noguera y Erik Rubín

Los rumores estuvieron en pausa por un tiempo. Sin embargo, las más recientes revelaciones del también actor dejaron boquiabiertos a todos. ¡Habló sobre los supuestos planes de boda de Moni y Rubín en vivo!

En una entrevista en el noticiero que conduce Mónica, Jorge comentó que escuchó la noticia de que Noguera y Rubín se casarían muy pronto. Por esta razón, no se quedó con la duda y le cuestionó a la famosa sobre esta situación. ¿Reveló la fecha de su unión matrimonial?

Coque Muñiz / Facebook: Jorge ‘Coque’ Muñiz

“Acabo de ver en la tele que Erik Rubín dijo que se iba a casar con Mónica. Le hablé a Mónica y ¿sabes qué me dijo?: ‘Deja que acabe Jesucristo superestrella’”. Jorge ‘Coque’ Muñiz

Luego de que Coque dejara al descubierto las supuestas palabras de Mónica, ella contestó: “No me voy a casar”.

Mónica Noguera / Facebook: Mónica Noguera

Una conductora del programa Hoy también niega boda entre Erik y Mónica Noguera

Después de las especulaciones sobre una posible unión matrimonial entre Mónica Noguera y Erik Rubín, una conductora del programa ‘Hoy’ fue cuestionada por la prensa sobre esto.

La presentadora aseguró que Erik no se casará con Mónica.

“Pues yo creo que (Coque) estaba bromeando porque no, no es así. La verdad, creo que, si Erik tuviera una nueva pareja o algo, estaría padrísima Mónica, porque Mónica es una chava encantadora, tipaza, pero no, no es así, absolutamente no”, dijo la conductora.

¿Qué respondió Mónica Noguera sobre su supuesta boda con Erik Rubín?

Por su parte, Mónica Noguera no tardó en pronunciarse respecto a las especulaciones de una boda en camino con el exintegrante de ‘Timbiriche’.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, Noguera publicó una historia en las que retomó las declaraciones. Aunado a esto, escribió un cotundente mensaje.

Mónica Noguera / Facebook: Mónica Noguera

“Me conoce y nos queremos y efectivamente @coquemuniz estaba bromeando”. Mónica Noguera

Lo anterior habría dejado claro que no existen planes de boda entre Mónica y Erik, así como tampoco una relación de pareja.

Al momento, Erik Rubín no se ha pronunciado a esta polémica con la expresentadora de ‘De primera mano’.

Así lo dijo Mónica Noguera: