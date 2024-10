Mario Bezares decepcionado porque Arath protagonizará ‘La señora presidenta’: ¿’Team Mar’ fracturado?

Tras el gran éxito del team Mar en ‘La casa de los famosos México’, muchas personas siguen a este quinteto en su día a día. Proyectos, eventos juntos y lives en sus redes sociales hacen que sigan en el gusto del público. Pero no todo es miel sobre hojuelas.

Una persona cercana a los cinco, y que pidió el anonimato, nos cuenta que ya iniciaron los primeros roces entre ellos. Todo el team Mar estará en la puesta en escena ‘La señora presidenta’.

“Mario pensó que el papel protagónico sería para él. Pero cuando le dijeron que lo haría Arath, no le gustó del todo. No dijo nada en ese momento y agradeció la oportunidad de regresar al teatro. Después dijo que ese papel era más para él. Aun así se ha portado increíble con Arath y se apoyan en todo. Mario quería ser el protagonista de la obra y le afecta no serlo”. Fuente a TVNotas

“Aunque Mario fue una figura importante en las décadas de los 80 y 90 y lleva más años en el medio que Arath, me imagino que la balanza se inclinó por Arath, pues él es quien está a cuadro y es una figura importante y actual. A lo mejor en un futuro podrían intercalar los papeles. Sin embargo, como la temporada será corta, no se sabe”.

También hubo roces entre ‘las chicas superponedoras’

En este proyecto también hubo rispidez entre ‘las chicas superponedoras’: “Lo que entendimos es que a las 3 les ofrecieron el mismo sueldo, cosa que no le gustó a Briggitte porque ella dice que Karime, aunque la ama, no es actriz. No se le hace justo que ganen lo mismo, ya que ella lleva años trabajando de esto y está preparada. Al final no logró su cometido de ganar más. Lo que pasa es que al estar afuera y ver que fueron un fenómeno, se les está subiendo mucho el ego. Eso sí, no a todos”.

¿Gala Montes y Briggitte Bozzo tienen el “ego alto”?

“Arath está de lo más normal e incluso agradecido porque se está llenando de trabajo. En enero inicia un programa con Mario para Televisa. Sé qué ya grabaron el piloto y están en ajustes para ver si va en la tarde o en la noche y si es en televisión abierta o de paga. Entonces, Arath está más que feliz. Mario, pese a que quiso ser el protagonista de la obra, también está contento y agradecido por todas las oportunidades. Sabe que su carrera renació y no se bajará de ningún proyecto mientras pueda”.

“Karime es la única que no ha tenido roces con ninguno. Las otras dos sí están un poco alzadas por el ego”.

Además de esto, nos cuenta que el pleito entre Briggitte y Gala por su stylist sí llegó más lejos, aunque las dos lo minimizaron: “Ese tema fue la gota que derramó el vaso, porque Gala y su hermana no tuvieron la delicadeza de hablar primero con la stylist para solucionar el problema de la ropa que les proporciobaba, ni el regreso de algunas prendas en mal estado”.

Le preguntamos si en algún momento entrará Paola Durante al team Mar: “Ella está bailando (en Hoy) y se han distanciado por cuestiones de trabajo, pero en los proyectos que vienen no está incluida”, concluyó.

