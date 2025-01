Kimberly Irene ¡sus vistas en redes bajan! ¿Por enemistad con Wendy Guevara y Paolita Suárez?

En TVNotas platicamos en exclusiva con la influencer Kimberly Irene, ‘La más preciosa’. Cuenta si es verdad que la relación con Wendy Guevara y Paolita Suárez se ha fracturado y si ha sido el motivo por el que las vistas bajaron en su canal de YouTube. También confesó las razones por las que todavía no adoptará un bebé.

Recordemos que Kimberly se casó el 9 de diciembre de 2023 con Óscar Barajas. Su relación ha sido viral por las constantes fricciones y polémicas entre ellos, las cuales han publicado en redes sociales.

“Los pleitos siempre existirán. No conozco a una sola persona que no tenga problemas con sus amistades. Es algo muy normal. Solo que en varias ocasiones el público se encarga de que exista esa rivalidad entre nosotras. De mi parte estoy muy bien con Wendy y Paolita. Lo único que no me gusta es que a veces la gente me pone como la mala del cuento”.

“El hecho de que no nos vean juntas todo el tiempo no significa que estamos mal. Nos hemos ausentado, pero por el trabajo, no por otra cosa. Gracias a Dios, las tres no paramos de trabajar. Incluso cuando no tenemos proyecto nos reunimos” Kimberly Irene, ‘La más preciosa’

Kimberly Irene, Wendy Guevara y Paolita Suárez posan / Redes sociales

Kimberly Irene, ‘La más preciosa’, la caída de vistas en su canal de YouTube

La influencer habló sobre la disminución de vistas en su canal y cómo enfrenta las críticas y comparaciones con otras influencers.

“Yo no me reúno con ellas para tener vistas. Debo confesar que las vistas de mi canal de YouTube bajaron. Sin embargo, quiero aclarar algo: Los videos o los lives que grabo no son para competir con nadie. No me perjudican las comparaciones con las demás chicas”.

“No me incomoda tener pocas o muchas vistas (de eso depende que monetice su canal). Se han burlado de mí por esa razón y, la verdad, no me importa. Hay que entender que a veces estamos arriba y luego abajo. Me tocó caer, pero esto no es para si

empre”.

Kimberly Irene, ‘La más preciosa’ no descarta la posibilidad de trabajar como actriz ante las bajas de su canal

Ante la baja de vistas, Kimberly se muestra abierta a nuevas oportunidades laborales, incluyendo la actuación.

“Me estoy reponiendo y no me quejo. Tengo tiempo en esto y sé que es una rachita. Sin embargo, puedo salir de esto sin ningún problema”.

Kimberly, La más preciosa y Oscar Barajas / Instagram: @oscar_barajas00

¿Kimberly Irene, ‘La más preciosa’ y Óscar Barajas en planes de adopción?

La amiga de Wendy también compartió detalles sobre su matrimonio con Óscar Barajas, las polémicas y cómo enfrentan las crisis matrimoniales.

“También le han echado la culpa a mi esposo por haber bajado mis vistas y no es así. Yo no culpo a nadie. Mi único objetivo es seguir saliendo adelante. No me voy a rendir y tampoco planeo dejar mi canal. Ahí crecí y de ahí me he mantenido económicamente. En caso de que sigan bajando, estoy abierta a trabajar como actriz o algo relacionado”

“Mi matrimonio va muy bien, tiene sus altas y bajas, pero nos ha servido para madurar. La gente me ataca y critica que sigo con él. Mientras haya hate, hay fama (ríe). Nos ha tocado enfrentar varias crisis matrimoniales y no hemos querido ir a terapia de pareja. Es cuestión de tiempo para que todo mejore”

“Todavía no planeamos adoptar. Yo me siento preparada en ese sentido, solo que la relación aún no está lista para dar un paso de esa magnitud. No me gustaría que la criatura vea nuestras peleas. Ya llegará el momento indicado, finalizó.

