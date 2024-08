Esposo de Kimberly Irene acusado de supuesta violencia intrafamiliar en redes; Óscar sale a defenderse

Kimberly Irene ha vuelto a dar de qué hablar, y esta vez no por los grandes proyectos en los que trabaja como Perfume de Gardenia, sino por una nueva discusión que tuvo con su esposo, Óscar Barajas.

La relación desde su inicio ha sido polémica y para su suerte no hay situación, pelea o sorpresa que pasen desapercibidos, pues son ellos mismos quienes lo revelan a sus seguidores a través de los en vivos que hacen.

En esta ocasión Óscar grabó para “tener evidencia” del trato de Kimberly. Sin embargo, esto fue contraproducente, pues ahora lo acusan de violentar a su esposa.

Kimberly, La más preciosa y Oscar Barajas / Instagram: @oscar_barajas00

Esposo de Kimberly Irene graba pelea para tener evidencias del trato de la Perdida hacia él.

En el video, Óscar asegura que ha sido amenazado por Kimberly, con que irá a la cárcel presuntamente por haberla golpeado,

“Me estás amenazando de que me van a llevar a la cárcel y que ahí viene la patrulla (. . .) Kimberly está enojada por sus ped... personales y de pilón me embarra a mí y creo que no es justo”, dijo.

También se ve como Óscar le pide a Kimberly que “no digas mentiras” cuando lo acusa de supuestamente golpearla y que si tiene pruebas las muestre.

El video se hizo viral y abrió un debate en redes, pues mientras unos aseguraban que tras esta discusión en un par de días estarían bien, otros no saben por qué Óscar sigue ahí.

Kimberly ‘La más preciosa’ y Óscar han acudido a terapia para superar sus problemas de pareja

En el canal ‘Lo escuché con Alan Morales’ , el esposo de Kimberly mostró lo orgulloso que estaba de la Perdida en su desempeño de Perfume de Gardenia.

Sin embargo, la discusión se centró en los comentarios en redes sociales a raíz de la pelea. Los usuarios de internet, según el periodista, señalaron que Óscar y Kimberly podrían estar involucrados en una situación de violencia intrafamiliar. Óscar, por su parte, comentó que este tipo de situaciones son comunes en las relaciones de “personas públicas.”

“En todas las relaciones hay problemas, discusiones. Lo malo es que como ella es una figura pública, los problemas salen más a la luz que una relación normal, y no creo que tanto así como violencia familiar, sino que yo pienso que son problemas sencillos porque no ha habido golpes o algo más que sobrepase eso” Oscar, esposo de Kimberly Irene

Óscar reveló que ante la situación sí se han acercado a los profesionales para poder mantener su relación a flote: “Estamos saliendo poco a poco. Fuimos un tiempo a terapia. Dejamos de ir por proyectos de ella y proyectos míos”

Finalmente, Óscar confirmó su reconciliación con Kimberly a través de un romántico detalle: un gran ramo de flores. La influencer presumió el regalo en una foto que compartió en su cuenta de Instagram ayer, poco antes de su presentación en la obra musical ‘Perfume de Gardenia’, producida por Omar Suárez.”

